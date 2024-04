Due nuovi giochi da provare gratis su Nintendo Switch

Durante la giornata di ieri sono state mostrare tutte le novità dall'Indie World, con i suoi circa 20 minuti di annunci per titoli in arrivo su Nintendo Switch.

Il 17 aprile la Grande N ha infatti fissato l'appuntamento con un nuovo "mini-direct" di circa 20 minuti in cui assistere alla presentazione di piccole produzioni indipendenti da parte di partner della casa di Kyoto (qui il recap).

Al netto di qualche sorpresa (come l'annuncio del "rivale" di Stray) non ci sono stati big a farla da padrone, com'è giusto che sia in questi casi.

Ora, come riportato da GamingBolt (qui e qui), il Nintendo eShop si è però aggiornato con due nuove demo gratuite giocabili.

Il primo è il nuovo gioco dello sviluppatore The Gentlebros, Cat Quest 3, il quale arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch l'8 agosto, che è anche la Giornata Internazionale del Gatto.

Cat Quest 3 è un'avventura a tema piratesco in cui i giocatori possono esplorare i mari aperti del Purribean, noti per essere tanto ricchi quanto pericolosi.

Come accennato poco sopra, la demo è scaricabile da ora su Nintendo eShop, a costo zero.

Il secondo è invece un gioco dello sviluppatore Helder Pinto, Europa, che arriverà anche su Nintendo Switch, oltre all'uscita originariamente prevista per PC.

Europa si svolge sull'omonima luna di Giove, che è stata terraformata. I giocatori vestono i panni di Zee, un androide che si è messo in viaggio alla ricerca di risposte.

L'annuncio del gioco - che strizza l'occhio allo stile di Studio Ghibli - è arrivato durante il recente showcase del Nintendo Indie World e una demo del titolo è ora disponibile sull'eShop.

Restando in tema, Nintendo eShop festeggia l'ultima presentazione Indie World con i Saldi Indie su oltre 1500 giochi Switch: scopriamo le migliori offerte.