Alan Wake Remastered potrebbe includere qualche “sorpresa”

L’annuncio di Alan Wake Remastered ha sicuramente sorpreso in positivo i fan, nonostante in molti attendevano al varco il vero sequel.

Concepito come riedizione dell’originale Alan Wake, considerato un piccolo cult per Xbox 360, tornerà infatti a breve una nuova edizione con una veste grafica riveduta e corretta.

Da anni i fan attendono al varco un vero e proprio seguito, nonostante al momento di un Alan Wake 2 non vi sia traccia.

Vero anche che da poco è sbucata una (presunta) versione per console Nintendo Switch della remastered di Alan Wake, nonostante anche in questo caso manca una conferma ufficiale.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Remedy Entertainment ha rivelato che il prossimo Alan Wake Remastered potrebbe avere alcuni riferimenti ad altri titoli della compagnia.

L’originale Alan Wake è stato sviluppato e pubblicato prima che Remedy avesse i grandi piani per un universo collegato a tutti i suoi giochi futuri, il che significa che la remastered potrebbe quindi includere nuovi contenuti.

La notizia arriva dal co-autore di Axios Gaming, Stephen Totilo, il quale ha recentemente avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha.

Puha ha infatti alluso a nuovi contenuti inediti che legheranno Alan Wake all’universo condiviso di Remedy, creando così un vero e proprio “mondo di gioco”.

Per chi non lo sapesse Remedy è infatti responsabile anche di Quantum Break che di Control, quest’ultimo collegato proprio ad Alan Wake grazie al DLC AWE.

È quindi evidente che il team di sviluppo stia intensificando i suoi tentativi di creare un universo collegato nei suoi giochi, magari anche tenendo in considerazione altri titoli attualmente in lavorazione che probabilmente si legheranno sia a Control che ad Alan Wake Remastered.

Ricordiamo anche che in un nostro recente speciale vi abbiamo spiegato come il titolo rappresenta una sfida all’egemonia mediatica di PlayStation, di fatto una ex esclusiva Xbox 360.

Ma non solo: Amazon ha da poco dato il via ai pre-order del gioco in uscita a fine anno, proposto a un prezzo davvero molto basso.