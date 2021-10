Nintendo Switch, un gioco è stato tolto dal catalogo (ma c’è un motivo)

Ci sono casi veramente peculiari, per quanto riguarda l’autorizzazione alla vendita di alcuni videogiochi, e uno di questi colpisce Nintendo Switch, ma solo per gli utenti europei.

Un caso in cui un titolo viene bandito perché non ritenuto idoneo alla vendita per il pubblico di un paese, cosa che è successa anche a The Last of Us Part II.

Il titolo Naughty Dog era scomparso, da un momento all’altro, sullo store digitale di PlayStation per gli utenti del Medio-Oriente, e la cosa aveva generato un certo scalpore.

Un altro titolo che, storicamente, ha sempre avuto problemi per via dei suoi contenuti è Mortal Kombat senza dubbio, la cui mossa più famosa e letale nacque per scherzo.

Il caso di cui vi parliamo oggi è singolare perché, per una questione burocratica, tutti i videogiocatori europei non possono scaricare da eShop un singolo videogioco.

Su Nintendo Switch, infatti, non è possibile acquistare in maniera digitale Dying Light, il videogioco action a base di zombie di Techland.

Come riporta VG247, chiunque si colleghi tramite eShop con un account registrato in Europa non può acquistare Dying Light, che ovviamente può essere sempre comprato in copia fisica dal classico negozio.

Il gioco è uscito proprio ieri su Nintendo Switch, e tutti i giocatori europei sono rimasti col proverbiale pugno di mosche al day one, perché Dying Light non è fisicamente presente a catalogo.

La spiegazione di questo problema arriva da un portavoce di Techland, con il supporto di Koch Media, distributore italiano del gioco, che ci ha confermato la situazione:

«Se stiamo parlando della vendita della versione digitale, a causa della natura del suo contenuto, è attualmente vietata in Germania, dove l’e-Shop europeo è ufficialmente registrato. Ciò sta rendendo impossibile la distribuzione ufficiale della versione digitale del gioco nei paesi europei, in Australia e Nuova Zelanda. Attualmente stiamo lavorando con il nostro partner e le autorità locali per rimuovere il divieto il prima possibile.»

Una situazione veramente paradossale che speriamo si risolva presto, mentre Nintendo Switch a settembre ha registrato un calo di vendite nei confronti di PS5.

E speriamo che non succeda anche con Dying Light 2, che finalmente sta per uscire e di cui sappiamo già molte cose.

Su Switch la discussione si è recentemente accesa per quanto riguarda l’abbonamento online, il cui prezzo nasconde un retroscena importante.