Elden Ring è “più facile” di Dark Souls: FromSoftware spiega le novità

Uno degli aspetti per i quali gli sviluppatori di Elden Ring sono particolarmente apprezzati è certamente la difficoltà dei titoli, alla base del successo del loro franchise Dark Souls, entrato ormai nell’immaginario collettivo come simbolo dei videogiochi impegnativi.

Nonostante larga parte del fascino di Dark Souls risieda proprio in questa difficoltà estrema, molti altri utenti con meno tempo a disposizione sono stati scoraggiati dal continuare la serie per via della sfida impegnativa: per questo motivo, sembra che FromSoftware abbia deciso di introdurre qualche feature per rendere l’esperienza «più facile» su Elden Ring.

La notizia arriva direttamente dal manager di FromSoftware Yasuhiro Kitao, che appena ieri aveva svelato come Elden Ring fosse ormai entrato nelle fasi finali di sviluppo.

Il team di sviluppo sta lavorando molto per cercare di realizzare un’esperienza godibile per qualunque categoria di fan, lavorando anche a nuovi modi per non far perdere nemmeno un mini-dungeon.

In occasione dello streaming svolto da Famitsu e Dengeki per il Tokyo Game Show 2021, Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha svelato che l’intenzione del team è quella di rendere Elden Ring più accessibile a tutti (via DualShockers).

Kitao ha infatti spiegato che per rendere tutto questo possibile, sono stati introdotti elementi come il cavallo fantasma e mappe diverse per aiutare i giocatori a trovare il prossimo obiettivo e navigare più facilmente l’open world, oltre a reintrodurre meccaniche provenienti da altri giochi per rendere il combattimento meno difficile.

Per esempio, gli utenti potranno riutilizzare la modalità stealth, direttamente da Sekiro Shadows Die Twice, per eliminare silenziosamente i nemici o per evocare alleati in battaglia, mentre da Demon’s Souls ritornerà la pugnalata alle spalle per uccidere i nemici in un colpo.

Inoltre, se nonostante questi supporti l’attuale dungeon di Elden Ring dovesse comunque rivelarsi troppo impegnativo, agli utenti verrà offerta la possibilità di tornare in un’area precedente per aumentare di livello e ritentare.

Il manager di FromSoftware ha comunque voluto tranquillizzare tutti coloro pensassero che questi aiuti renderanno Elden Ring un gioco facile: continuerà ad essere un’esperienza impegnativa come Dark Souls, ma questi aiuti lo renderanno semplicemente più accessibile ad una fascia più ampia di giocatori.

A questo punto non resta che aspettare il lancio ufficiale di Elden Ring per vedere se questi piccoli aiuti serviranno a conquistare una fascia di utenza più ampia, riuscendo a trovare il giusto equilibrio per non scontentare i fan di vecchia data.

A tal proposito potrebbe rivelarsi particolarmente utile anche la modalità co-op del nuovo titolo di FromSoftware, di cui gli sviluppatori hanno recentemente spiegato il funzionamento.

Elden Ring attirò fin da subito l’attenzione di pubblico e critica per via dell’annunciata collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che sembra però essere stato coinvolto meno del previsto.

Vi ricordiamo che il titolo sarà pubblicato, come già accaduto del resto per Dark Souls, da Bandai Namco: il publisher ha da poco annunciato di aver cambiato logo, infastidendo non poco i fan più affezionati.