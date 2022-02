Dark Souls 3 Ashen Blood si ispira a Bloodborne, ed è gratis

La saga di Dark Souls è divenuta col tempo un vero e proprio paradigma per il genere dei souslike, tanto è stata apprezzata dai giocatori di tutto il mondo.

Il primo capitolo è stato del resto eletto come il migliore gioco di tutti i tempi agli ultimi Golden Joystick Awards, cosa questa che dimostra come il franchise sia di fatto molto forte.

Ciò ha portato alla creazione di mod più o meno sorprendenti dedicate proprio al singleplayer, tra cui spicca la recente The Old Lords, in grado di includere contenuti tagliati gratis.

Senza contare che altri hanno dato alla luce a un vero e proprio sequel giocabile e senza scopo di lucro del primo capitolo, davvero molto interessante. Ora, qualcuno è andato oltre realizzando un contenuto davvero unico per Dark Souls 3.

Come riportato anche da DSOGaming, il modder ‘Jennisaurus715’ ha rilasciato una demo per Ashen Blood, una mod per Dark Souls 3 incentrata sul single player e vicina alla giocabilità e all’estetica di un altro classico come Bloodborne.

Questa mod altera infatti il gameplay, le armi, i nemici, il design della mappa, gli effetti visivi e molto altro, attraverso scenari come Firelink, Undead Settlement e Ariandel.

Sfortunatamente, il modder non ha condiviso al momento altri dettagli aggiuntivi, sebbene la demo sia in ogni caso scaricabile da questo indirizzo.

Poco sotto, trovate anche un video che mostra Ashen Blood in azione.

Ecco come giocarci senza troppi problemi:

Scompattate il gioco con UXM

Estraete la cartella e i 2 file sottostanti nella directory di gioco

– cartella Ashen Blood Demo

– dinput8.dll

– modengine.ini

– cartella Ashen Blood Demo – dinput8.dll – modengine.ini Impostate l’avvio offline con un nuovo file di salvataggio

