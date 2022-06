Arriva Dark Souls Masque of Vindication, dall’autore di Star Wars

Come se la storia di Dark Souls non fosse già abbastanza profonda e contorta, sembra che presto avremo un nuovo libro che ne amplierà la lore.

La serie targata FromSoftare che ha ispirato giochi come Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) ha già alcuni fumetti ispirati alla sua storia, ma questa volta parliamo di un romanzo a tutti gli effetti.

Quindi, tra una versione in Unreal Engine 5 e l’altra, possiamo presto dedicarsi alla lettura di un’opera davvero molto interessante.

Come riportato anche da The Gamer, inoltre, i romanzo non sarà scritto da una persona qualsiasi, bensì da un nome legato a marchi come quello di Star Wars.

Michael A. Stackpole, noto per il suo lavoro su vari romanzi di Star Wars Legends – tra cui il famoso Rogue Squadron – ha infatti rivelato via social che sarà lui a scrivere il libro, intitolato Dark Souls: Masque of Vindication.

«In una tomba sotterranea, un uomo che avrebbe dovuto essere morto si risveglia nel buio, riacquistando gradualmente i sensi», si legge nel riassunto della trama.

«Ha dimenticato il suo passato, compreso il suo nome. Considerati i grandi sforzi compiuti per assicurare la sua reclusione, il suo risveglio potrebbe essere un presagio, sebbene i resti del ladro di tombe – suo unico compagno – potrebbero fornire un indizio sul perché del suo ritorno».

I really do like the cover. It has the right feel.https://t.co/HJcyikmPhB pic.twitter.com/oZI89dlCfK — Michael A Stackpole (@MikeStackpole) June 17, 2022

E ancora, «Quando il cadavere del ladro si erge contro di lui, emerge l’istinto dello stregone, che lo abbatte con un lampo di luce dal palmo della mano. Con questo gesto, i ricordi del cadavere si accendono in lui, riaccendendo qualcosa dentro di sé…»

Stackpole non è nuovo agli adattamenti di videogiochi su carta stampata: l’autore ha infatti lavorato anche a versioni romanzate di Gears of War, BattleTech, World of Warcraft e Pathfinder.

Dark Souls: Masque of Vindication sarà pubblicato grazie alla collaborazione tra l’editore americano Yen Press e quello giapponese Kadokawa.

Entrambi si occuperanno rispettivamente dell’adattamento inglese e di quello giapponese, visto che entrambe le edizioni saranno lanciate il 25 ottobre 2022. Al momento non ci sono conferme circa una versione edita in italiano.

Restando in tema, alcune settimane fa il nostro Adriano ci ha raccontato la storia di Dark Souls II, un soulslike ‘sbagliato’ che fa ancora molto discutere.