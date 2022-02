Bloodborne PSX si trasforma ancora e diventa next-gen (sempre gratis)

In questi giorni, i fan dei soulslike hanno avuto modo di mettere mano a una versione realmente particolare di Bloodborne, uno dei più bei soulslike appartenenti al genere.

Il titolo gotico di FromSoftware è stato infatti riproposto in una inedita versione a 32-bit, in tutto e per tutto simile a un gioco per la prima e indimenticata PlayStation.

Scaricabile su PC in maniera totalmente gratuita, Bloodborne PSX ha subito fatto breccia nel cuore degli appassionati.

Al netto dei limiti tecnici e strutturali del caso, il successo raggiunto in poche ore dal progetto è stato assolutamente travolgente. Ora, però, qualcuno ha ben pensato di passare allo step successivo e renderlo in un certo qual modo next-gen.

Ora, come riportato da Wccftech, un altro fan ha preso in mano il progetto di Lilith Walthe e lo ha letteralmente trasformato in una cosa ancora più bella da vedere grazie alla migliore tecnologia grafica odierna.

Vale a dire che Bloodborne PSX è ora in grado di girare in 4K con tanto di Ray Tracing grazie a una sorprendente mod.

Usando i filtri di illuminazione globale path tracing di Pascal Glicher, il gioco ora appare come un vero e proprio remake (o redemake) del soulslike, per un risultato sinceramente impressionante.

Poco più in basso, trovate un video pubblicato da Garden of Eyes che mostra il risultato finale.

Il demake di Bloodborne per PSX è ora disponibile per il download gratuito: per poterci mettere le mani vi basterà cliccare qui.

