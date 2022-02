Bloodborne PSX è un successo: diventerà un gioco vero e proprio?

I fan dei soulslike conoscono fin troppo bene Bloodborne, uno dei più bei titoli appartenenti al genere, oggi come ai tempi della sua uscita originale.

Se il titolo gotico di FromSoftware ha infatti fascino da vendere, da anni gli appassionati chiedono a gran voce un sequel o anche solo una remastered dell’originale.

Nell’attesa che ciò avvenga qualcuno si è dilettato a realizzare una versione PS1 del gioco, scaricabile su PC in maniera totalmente gratuita.

Il risultato finale, al netto dei limiti tecnici e strutturali del caso, è sicuramente degno di nota, tanto che il successo raggiunto in poche ore è assolutamente travolgente.

Come riportato anche da Eurogamer.net, il demake di Bloodborne PSX ha avuto un debutto incredibile, essendo stato scaricato più di 100mila volte in meno di 24 ore.

Più in particolare, ad oggi, il titolo è stato messo in download in forma gratuita ben 108mila volte, un risultato fuori da ogni concezione.

Creato da un programmatore di nome Lilith Walthe, il soulslike è tornato alle radici della storica PlayStation a 32-bit di Sony: non c’è più la grafica rifinita e dettagliata dell’originale, bensì un meraviglioso incubo pixelato e in bassa risoluzione.

Inutile dire che sui forum specializzati come ad esempio ResetEra, sono in molti a chiedere a Sony di prendere in considerazione il progetto, magari realizzando una versione completa e senza limiti.

Questo demake di Bloodborne non include infatti l’intero gioco visto e apprezzato su PS4, nonostante vi sia una sorta di finale che i giocatori possono raggiungere.

Inoltre, da poco è stato anche rilasciato un aggiornamento atto a correggere i bug, come ad esempio la spariziomne di Eileen a metà combattimento.

Chissà se Lilith Walthe deciderà ora di dare nuova linfa al suo progetto, riuscendo così a offrire ai fan l’esperienza soulslike a 32-bit definitiva.

