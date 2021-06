Bloodborne, qual è il boss più forte? Ecco la classifica

Bloodborne è sicuramente una delle esclusive PlayStation più apprezzate dagli appassionati, grazie non solo ad un gameplay difficile e appagante, ma anche grazie all’interessantissima atmosfera e lore del gioco.

I fan di Bloodborne hanno infatti avuto modo di appassionarsi a tutto ciò che concerne l’ambientazione vera e propria del titolo, compresi anche i particolari boss, dotati di capacità incredibili e spesso messi a confronto dai fan.

Anche per questo ha destato particolare scalpore la notizia del ritrovamento di un terrificante boss tagliato dal gioco, che un modder sta cercando di restaurare.

Per poter esplorare in maniera ottimale l’avventura di From Software, un fan ha inoltre ricostruito una comodissima mappa a colori, per impedire ai giocatori di perdersi durante lo svolgimento della storia.

Un fan ha compilato la classifica dei boss su Bloodborne in termini di lore.

A prescindere da quella che è l’effettiva difficoltà nell’affrontare i nemici, spesso gli appassionati si sono domandati quale sia il boss più forte di Bloodborne, concordando difficilmente in una risposta definitiva.

L’utente Reddit Lezzen79 ha dunque cercato di rispondere una volta per tutte a questo quesito, compilando una classifica dei nemici più ostici del gioco.

Il giocatore ha poi ribadito che questo elenco è stato compilato tenendo conto delle caratteristiche dei boss nella lore del gioco, senza riferirsi a quanto possa essere facile o difficile riuscire a sconfiggerli:

A dominare la classifica è la Presenza della Luna, il vero boss finale del gioco e considerato in assoluto il combattente più forte in termini di lore.

Il motivo, come spiegato dall’utente, è basato su uno dei suoi attacchi, che può lasciare i giocatori in fin di vita con solamente un punto vita.

E ha poca importanza che subito dopo averlo eseguito diventi molto vulnerabile ai nostri colpi, consentendo di infliggergli una grande quantità di danni: in termini di lore, si tratta dell’attacco più devastante di tutto Bloodborne.

Il boss più debole in termini di storia è invece considerata la Strega di Hemwick, definita dall’utente addirittura «patetica» per le sue scarse abilità in combattimento.

Attualmente, l’unico modo che i giocatori PC possiedono per giocare Bloodborne è sfruttare un abbonamento a PlayStation Now: non a caso è diventato il titolo più giocato sul servizio.

Al momento non è previsto invece un sequel per questo amato titolo: un fan ha deciso di immaginarselo da solo, mostrando in un video come potrebbe apparire.

Nella speranza che un seguito ufficiale arrivi per davvero, abbiamo voluto elencare cinque aspetti che dovrebbe fare Bloodborne 2 per entusiasmare i fan.