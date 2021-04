Bloodborne incontra Crash Team Racing… ma su PSOne!

Nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato la splendida versione demake di Bloodborne, il soulslike di FromSoftware trasportato da alcuni appassionati nella leggendaria era dei 32-bit della PlayStation originale.

Ora, lo stesso team di autori si è davvero superato, proponendo un’edizione “kart” del gioco, mossa dallo stesso engine grafico.

Con un post che rimanda ovviamente a uno scherzo per il primo aprile (con il tradizionale “pesce”), la sviluppatrice del progetto Lilith Walther ha reso noto che “Bloodborne PSX è stato cancellato”, e che al suo posto sarà dato spazio a Blooborne Kart.

Poco sotto, un video rilasciato su Twitter che mostra il “gioco” in movimento:

Todays #BloodbornePSX is an announcement that the project is CANCELED and we're making #BloodborneKART instead, check it out! pic.twitter.com/qzq6QCqC5h

— 🔋⚡ Lilithium Powered Witch 💫🏳️‍⚧️ BLM (@b0tster) April 1, 2021