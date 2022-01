Bloodborne PC non esce? C’è chi lo ricrea su Dark Souls 3

PlayStation sta puntando fortemente sul lancio delle proprie esclusive più importanti su PC: una delle più richieste dai fan è sicuramente Bloodborne, l’amatissimo soulslike di FromSoftware.

Tuttavia, nonostante la community continui a richiederlo a gran voce, un porting PC di Bloodborne non è mai stato ufficialmente confermato: l’augurio naturalmente è che il 2022 possa essere l’anno giusto per poterlo finalmente vedere uscire sul mercato.

Per questo motivo l’annuncio del porting di God of War, che come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione è l’occasione perfetta per recuperare uno dei capolavori della scorsa generazione, molti fan di Bloodborne hanno reagito in maniera negativa.

In attesa che il sogno di innumerevoli fan possa diventare realtà, c’è però chi ha deciso di lavorare da solo a un adattamento di Bloodborne su PC, utilizzando come base Dark Souls 3.

Come riportato da Game Rant, il modder elproteh ha infatti rivelato di essere al lavoro su una mod per Dark Souls 3 che possa trasformare il terzo capitolo della celebre trilogia in un’esperienza «il più vicino possibile» a una versione PC dell’esclusiva PlayStation.

Per riuscire nel suo intento, l’utente ha ammesso di aver utilizzato altre mod già esistenti, modificandole o cambiando alcuni sistemi per renderle più vicine a quello che è il feeling trasmesso dal gameplay di Bloodborne.

In una clip video condivisa sul suo profilo Twitter, che vi riproporremo qui di seguito, il fan ha mostrato i primi progressi del suo lavoro: è possibile vedere il cacciatore affrontare il primo boss di Dark Souls 3 con le sue iconiche armi.

Closest Bloodborne expierence for PC so far?

Been working on this for a bit, improving/changing some systems from already existing mods that port Bloodborne stuff into Dark Souls 3, and it's turning out pretty good! So much fun. pic.twitter.com/XkSHiSmnVl

— proteh (@elproteh) January 11, 2022