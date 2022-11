Bloodborne non ritorna? Qualcuno ha realizzato la versione «a mattoncini»

Bloodborne è un vero e proprio cult per gli amanti del genere dei soulslike, sebbene di un sequel o una remastered del classico PlayStation nemmeno l’ombra. Ora, però, qualcuno ha ben pensato di ricreare il gioco (o meglio, una parte di esso) in stile Minecraft.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo basso) è considerato un capolavoro vero da una moltitudine di fan, cosa questa che lo rende ancora degno di nota.

Ora, dopo che un tweet di Sony, poi cancellato, sembrava suggerire un ritorno di Bloodborne, agli appassionati non resta altro che dedicarsi in creazioni più o meno meritevoli di attenzione.

Se infatti qualcuno ha realizzato tempo fa un demake del gioco entrato nella storia, è arrivato il momento di un tributo altrettanto notevole.

Come riportato da Game Rant, un giocatore di Minecraft particolarmente abile ha ricreato la leggendaria Yharnam da Bloodborne nel celebre titolo sandbox di Mojang.

Un utente di Redditor chiamato ‘Parking_Price6980’ ha infatti condiviso un piccolo filmato raffigurante la sua creazione, davvero unica e ricca di particolari.

Il video – che trovate poco più in basso – mostra una lanterna e una serie di edifici gotici che la circondano. In lontananza, si odono le campane di una chiesa che suonano. L’atmosfera, quindi, è assolutamente identica a quella del titolo From, il tutto con il classico stile a mattoncini di Minecraft.

Quella che ha realizzato il fan è quindi una perfetta replica di una parte della città di Yharnam, ossia l’ambientazione principale in cui si svolge Bloodborne.

L’interpretazione di ‘Parking_Price6980’ dell’ambientazione del souls è ben fatta e cattura molto bene la tipica sensazione di solitudine e terrore di Yharnam.

Restando in tema, Lies of P – il soulslike ispirato proprio a Bloodborne ambientato nel Pinocchio di Collodi – avrà una longevità ragguardevole, hanno garantito gli autori.

Ma non solo: mesi fa il modder Lance McDonald ha dichiarato che Sony sarebbe perfettamente in grado di dare alla luce una edizione rimasterizzata o un porting PC del celebre souls.