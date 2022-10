L’intrigante Lies of P non peccherà in longevità: svelato quanto dura

Da quando è stato annunciato, Lies of P ha attirato su di sé tantissime attenzioni: questo ambizioso soulslike, realizzato dal team Neowiz Games e da Round 8 Studio, darà una lettura tutta sua del Pinocchio firmato da Collodi, regalando ai giocatori atmosfere davvero affascinanti.

Attendiamo ovviamente di spolparlo prima di esprimerci, ma nel frattempo sono arrivati nuovi dettagli sulla sua longevità. Il gioco, infatti, ha visto in queste ore il director Choi Ji-Won discutere del fattore longevità. E le notizie, per chi sperava in un videogioco che durasse un po’, sono sicuramente positive.

Come anticipato dal director, infatti, questo inquietante viaggio durerà circa 30 ore per il giocatore medio – ma, se qualcuno volesse impegnarsi a fare davvero tutto, allora si potrebbe arrivare a 60 ore per i completisti.

Attenzione, però, perché Lies fo P è strutturato in modo da favorire anche un approccio in cui ci giocate un po’ ogni giorno, se è questo quello che volete.

Ai microfoni del sito Prankster 101, il director ha spiegato che «se vuoi andare dall’inizio alla fine del gioco, ti richiederà circa 30 ore. Ma se vuoi scandagliare tutti i contenuti che ci sono nascosti dentro, allora arriviamo dalle parti delle 60 ore».

Quando l’intervistatore gli ha chiesto in che modo il team ha lavorato per assicurarsi che i giocatori vogliano giocare per 30 ore o 60 ore, e non si sentano stanchi prima, l’autore ha aggiunto:

«Ho deciso di avere una longevità piuttosto alta in modo da poter coinvolgere sia coloro che apprezzano le lunghe sessioni, sia quelli che preferiscono le sessioni brevi. La decisione è stata quella di optare per una longevità alta ma, anche se un giocatore vuole godersi il gioco in sessioni brevi, può affrontarlo livello per livello. Ogni livello, se lo esplori per bene, ti richiederà più o meno una decina di ore, ma ogni stage ha delle caratteristiche e delle feature uniche. Se affronti un livello per volta, come se quel livello fosse un singolo gioco, allora te lo potrai godere passo passo».

L’idea degli autori, quindi, era quella di creare dei micro-mondi all’interno di ogni livello, in modo che il singolo stage possa in qualche modo essere vissuto come se fosse un gioco a sé dalla durata di circa dieci ore (per i completisti).

L’approccio, secondo Ji-Won, dovrebbe fare contenti sia coloro che amano i giochi molto corposi, sia quelli che davanti a una grande longevità si sentono scoraggiati dal tanto tempo che servirà ad arrivare ai titoli di coda.

Al di là di questo, la speranza è che Lies of P, che vuole essere «diverso da tutti gli altri soulslike», possa proporre un gameplay così magnetico e un senso di progressione tale da non farci nemmeno accorgere delle ore passate al suo interno. Dopotutto, quando la longevità pesa tanto, è perché spesso i momenti significativi di un gioco sono stati diluiti artificiosamente – ma come sapete è un discorso che abbiamo ampiamente affrontato nei nostri approfondimenti.

Lies of P arriverà nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Da ricordare, inoltre, che sarà su Game Pass dal suo day-one (potete abbonarvi a prezzo ridotto su Instant Gaming).

Nelle scorse settimane, il gioco è stato protagonista del reveal dei suoi requisiti per giocarci su PC, mentre gli autori hanno spiegato in cosa differirà dall’amato Bloodborne. Le informazioni, insomma, iniziano a essere parecchie: rimane “solo” da mettersi comodi ad aspettare il debutto.