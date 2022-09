Bloodborne potrebbe tornare e Sony «non avrebbe problemi a farlo»

Bloodborne è diventato col tempo un vero e proprio cult per gli amanti del genere dei soulslike, sebbene al momento di un sequel o di una remastered nemmeno l’ombra.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è diventato una pietra miliare, essendo considerato un capolavoro assoluto da una legione di fan.

Di recente è stato reso noto che il futuro di Bloodborne è ignoto, tanto che al momento è meglio non sperare in un qualsivoglia annuncio a breve termine.

Ora, nonostante siano all’orizzonte titoli che colmeranno sicuramente il vuoto, qualcuno è tornato sull’argomento Bloodborne, lasciando intravedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel.

Il ben noto modder Lance McDonald sostiene infatti che Sony sarebbe perfettamente in grado di dare alla luce una edizione rimasterizzata o un porting PC del celebre souls.

Secondo McDonald, sarebbe infatti possibile creare un porting a 60 fotogrammi al secondo, sia su PC che su PlayStation 5. Il dataminer, il quale ha una certa dimestichezza con le linee di codice del motore grafico messo in piedi da FromSoftware, non vede ostacoli tecnici.

«Sony potrebbe sviluppare il porting in qualsiasi momento senza necessariamente avere a diposizione il supporto di FromSoftware», spiega Lance.

I don't know where the "FROMSOFTWARE engine is messy / spaghetti code" idea keeps coming from. It's not true, and there are literally zero technical barriers between Bloodborne and a PC/60fps PS5 port/re-release. Sony can do it at any time they like without FROM's support. https://t.co/xMB0moiyLX — Lance McDonald (@manfightdragon) September 21, 2022

McDonald ha precedentemente lavorato e pubblicato una patch – rigorosamente non ufficiale – per giocare a Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo per la versione PlayStation 4 del gioco.

Il dataminer è anche ottimista riguardo possibili progetti futuri, che siano porting per PC, versioni remastered per PlayStation 5 o persino un sequel del primo capitolo (che tuttavia non si augura).

Non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali al riguardo, le quali sicuramente non arriveranno in tempi brevi, purtroppo per noi.

Visto che Bloodborne 2 non uscirà, perlomeno in tempi brevi, vi ricordiamo che potete giocare gratis il demake per la prima PlayStation, disponibile da ora e anche gratis.