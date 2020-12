Bloodborne 2, non c’è più speranza? Producer lascia Japan Studio

Un altro pezzo grosso ha lasciato Japan Studio dopo Keiichiro Toyama, director di Silent Hill che si pensava potesse stare lavorando ad un nuovo capitolo della serie in esclusiva PS5.

Si tratta di Teruyuki Toriyama, producer tra gli altri di Bloodborne, Soul Sacrifice e del recente remake di Demon’s Souls.

«Lascerò SIE WWS Japan Studio alla fine di dicembre», ha comunicato in un tweet Toriyama.

«A tutti gli utenti che hanno supportato Japan Studio finora, grazie mille! Continuerò ad imbarcarmi nella sfida di creare nuove IP videoludiche nella mia nuova compagnia, e vi chiedo di continuare a supportarmi».

Non è chiaro quale sarà la prossima tappa del produttore, ma è chiaro come non abbia intenzione di lasciare il mondo del gaming.

Toyama, del Team Silent, ha fondato Bokeh Game Studio ed è già pronto a lanciare il suo primo gioco nei prossimi tre anni. Potrebbe aver appena trovato un produttore, forse?

I fan, ad ogni modo, temono che questa ondata di addii allo storico first-party di Sony sia l’indice di come la compagnia abbia intenzione di ridurre ulteriormente l’importanza del Giappone nella sua libreria di esclusive.

Un rumor al riguardo era circolato recentemente, ma c’era stata la pronta smentita dei vertici del platform owner nipponico.

Una smentita che, alla prova dei fatti, evidentemente non convince gli appassionati, che adesso hanno un motivo in meno per sperare in Bloodborne 2 e altri progetti simili.