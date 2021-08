Bloodborne diventa una campagna D&D (con schede personaggio speciali)

Le atmosfere di Bloodborne sono talmente dettagliate da ispirare quotidianamente la fantasia dei giocatori più creativi, che trovano costantemente nuovi modi per divertirsi con l’avventura di From Software.

Un fan particolarmente ingegnoso ha però deciso di uscire fuori dagli schemi del videogioco, trasformando Bloodborne in una vera e propria campagna di Dungeons & Dragons.

Le ambientazioni dell’avventura di From Software, come dimostrato dai concept art che ne svelano la nascita, effettivamente si presterebbero perfettamente ad una epica campagna nel gioco di ruolo.

Una mod in prima persona ha permesso di poterle apprezzare maggiormente, fornendo un punto di vista davvero unico per giocare a Bloodborne.

L’utente Reddit bitdragoin ha rivelato di aver deciso di adattare le meccaniche dell’esclusiva PlayStation di From Software al noto gioco di ruolo da tavolo.

Questo significa che le regole di D&D sono state opportunamente modificate per tenere conto delle feature e degli oggetti disponibili su Bloodborne, come la presenza delle fiale di sangue.

Il master particolarmente creativo ha quindi condiviso quella che è la scheda del personaggio da lui disegnata, in modo che anche altri utenti interessati possano eventualmente sfruttarla per le loro campagne.

Sfortunatamente il fan non è però entrato nel dettaglio su come funzionino esattamente le regole, ma ha spiegato che è una versione fatta in casa dell’edizione 5e di Dungeons & Dragons, con alcuni elementi unici provenienti dall’avventura, come le Rune di Caryll.

Nei commenti un utente ha sottolineato che per quanto la scheda sia bella, non ha la minima idea di come funzioni il gioco: il master ha risposto scherzosamente come non ce l’abbia nemmeno lui, ma che si sta divertendo molto con i propri giocatori.

La scheda potrà comunque tornare molto utile a tutti quei master che sono alla ricerca di una campagna diversa dalle altre, dato il grande livello di dettagli presenti nella scheda: come sempre, sarà però necessaria una grande fantasia e abilità per portare a termine un’avventura di successo.

Del resto il titolo ha già dimostrato di prestarsi perfettamente al multiplayer, come dimostrato da una spaventosa fuga con un finale a sorpresa.

Una campagna D&D potrebbe anche essere l’occasione di approfondire determinati personaggio: il destino di uno di essi ha letteralmente diviso la community.

Nel frattempo, l’autore della mod in prima persona è riuscito anche a ripristinare la scorciatoia per il Chierico Bestia, che era stata tagliata dal gioco.