Bloodborne, la spaventosa fuga si conclude con un finale a sorpresa

Uno degli elementi che incentivano la rigiocabilità di Bloodborne è sicuramente la componente multiplayer, che permette di affrontare giocatori sparsi in tutto il mondo.

In maniera simile a quanto accade con la serie Dark Souls, gli utenti di Bloodborne potranno infatti invadere i mondi dei propri avversari e cercare di dimostrare chi è il migliore.

I combattimenti sono sicuramente uno degli aspetti più riusciti della produzione, anche grazie alla difficoltà dei boss: uno di questi sarebbe in realtà facilissimo da affrontare.

Uno degli elementi più importanti della lore è sicuramente il sangue: i fan sono riusciti a spiegare come funzioni esattamente all’interno di Bloodborne.

Convinto di essere al sicuro, l’utente Reddit HornyFaq ha abbandonato la propria postazione di gioco in una zona priva di nemici, ma al suo ritorno ha fatto una «spaventosa» scoperta.

Il giocatore non si era infatti accorto che il suo mondo era stato invaso: non essendo preparato allo scontro, l’utente tenta semplicemente di fuggire a gambe levate, fino a finire in trappola.

Nonostante non sembri esserci più alcuna via di fuga, all’improvviso spunta un ascensore: il fan decide di entrare immediatamente al suo interno, come potete osservare dalla clip video.

L’invasore resta sorpreso dall’evento e non riesce a seguirlo: nel tentativo è infatti finito fuori dal terreno di scontro, cadendo rovinosamente verso la sua fine.

L’avversario era dunque convinto che avrebbe ottenuto una vittoria facile, ma la realtà è stata ben diversa: è chiaro che non si sarebbe mai potuto aspettare questa conclusione per lo scontro.

I commenti sottolineano come qualunque strategia porti alla vittoria è sempre ben accetta, scherzando sul fatto che l’urlo finale dell’invasore rappresenti sicuramente il modo perfetto di concludere l’incontro.

Il titolo di From Software ha moltissimi appassionati che non vedono l’ora di scoprire tutti i segreti legati al suo sviluppo: un video ha svelato cinque versioni alternative di uno storico incontro.

Ma non solo: un utente è riuscito a ripristinare una scorciatoia nei pressi del Chierico Bestia, che era stata tagliata dal titolo originale.

Queste scoperte hanno riacceso l’interesse della community per un sequel o un remaster, che nonostante i rumor non è mai stato annunciato: un fan ha perfino realizzato un generatore di leak per smentire ogni voce di corridoio.