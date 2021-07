Bloodborne, ripristinata la scorciatoia del Chierico Bestia

Un modder ha ripristinato la scorciatoia del Chierico Bestia in Bloodborne, che l’aveva persa nel taglio dei contenuti in vista del lancio originale.

Bloodborne rimane amatissimo dagli utenti PlayStation, e il lavoro della community attorno al gioco non fa che dimostrarlo.

Ci sono anche i giocatori PC che lo stanno divorando, però, non grazie al famigerato remaster quanto a PlayStation Now.

Anche perché il chiacchierato remaster è diventato ormai un meme, al punto da spingere i fan a creare un generatore di rumor.

Mentre si scherza e chiacchiera del futuro di Bloodborne, intanto, c’è chi si rimbocca le maniche per arricchire il gioco originale.

L’utente Garden of Eyes si è dato da fare per realizzare una nuova mod per l’esclusiva PS4, reintroducendo alcuni contenuti tagliati.

In particolare, questa nuova mod ripristina la porta con cui è possibile accedere ad una scorciatoia nei pressi del Chierico Bestia.

Questa scorciatoia collega Yharnam Centrale e il quartiere della Cattedrale, risparmiando un bel po’ di tragitto ai giocatori.

Questa porta non funziona nel gioco originale, dal momento che c’è una specie di barriera invisibile che impedisce ai giocatori di entrarvi.

Come riporta WCCFTech, il modder ha usato degli asset scartati e lasciati nel codice del gioco in modo da ricostruire il passaggio.

Il processo ha richiesto l’editing delle collisioni, dei file della mappa e degli script delle aree così da permetterle di caricarsi a dovere.

La mod in sé è pronta ma, spiega il modder, servirà un altro po’ di rifinitura per far sì che il caricamento dell’area abbia la velocità idonea.

Non si tratta della sola patch non ufficiale pubblicata di recente per Bloodborne: la mod a 60fps su PS4 Pro e PS5 aveva fatto sperare in una soluzione ufficiale almeno per la console next-gen.

Del resto, i contenuti tagliati sono davvero tanti e continuano a venire scoperti di continuo, come nel caso di questo terrificante boss.

E chissà che, presto o tardi, i desideri della community non vengano esauditi con un Bloodborne 2 in carne ed ossa.