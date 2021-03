Bloodborne a 60fps (e in 4K) su PS5 è pauroso: guarda il video

Bloodborne, l’ormai celebre e amatissimo soulslike di FromSoftware uscito in esclusiva assoluta su console PS4, ha da poco compiuto 6 anni.

Da tempo i fan chiedono a gran voce un sequel, inclusa un’eventuale remastered per PlayStation 5, ma a quanto pare i loro desideri non verranno esauditi (quantomeno non nel breve termine). Bloodborne su PlayStation 5, inoltre, offre ai giocatori un’esperienza non troppo entusiasmante, essendo il gioco inquadrato a soli 1080p e a 30 fotogrammi al secondo.

Tuttavia, i ragazzi di Digital Foundry (via Eurogamer) hanno mostrato il soulslike a 60 fotogrammi al secondo tramite la retrocompatibilità di PS5, compiendo anche un secondo step aggiuntivo di upscaling AI che porta l’azione a schermo nello splendore dei 4K.

Il video, visionabile poco più in basso, mostra il sorprendente risultato finale.

Questa opera grandiosa è frutto del giocatore noto con il nome di Lance McDonald, un appassionato davvero sfegatato del titolo From, il quale si è messo all’opera per costruirsi da sé una patch che sbloccasse il frame rate del gioco, sfruttando parti di codice da Dark Souls III.

Grazie al suo impegno (e al suo duro lavoro), McDonald ha dato alla luce una versione realmente sorprendente di Bloodborne a 60 fps (una prima versione aveva già lasciato di sasso i fan). Resta da vedere se Sony deciderà di upgradare il gioco in versione ufficiale, come accaduto ad esempio con God of War.

Ma non solo: pochi giorni fa vi abbiamo invece mostrato i passi avanti compiuti dalla sorprendente versione demake del gioco, trasportato nella gloriosa era dei 32-bit della prima PlayStation. Se invece avete fame di soulslike, Demon’s Souls è disponibile in esclusiva per console PlayStation 5, essendo uscito solo pochi giorni prima del lancio della console Sony nei negozi (lo scorso novembre).