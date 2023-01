Bloodborne 2 immaginato in questo modo è troppo bello per essere falso

Non sappiamo se e quando Bloodborne 2 sarà mai realtà, ma se un giorno verrà prodotto da From Software speriamo sia simile a come lo ha immaginato l’artista di cui vi parliamo.

Mentre lo splendido soulslike per PlayStation 4 rimane ancora un unicum, da recuperare a tutti i costi su Amazon, non si può dire che il titolo di From Software non abbia ispirato molti.

Tra gli ultimi esponenti c’è Lies of P, il soulslike con protagonista una versione barocca e dark di Pinocchio, che è la cosa più vicina a Bloodborne 2 che possiamo avere finora.

E se alla fine dello scorso anno c’è stato un momento in cui il franchise sembrava sarebbe tornato in qualche modo, fan ed artisti continuano ad immaginare il titolo.

Semmai Bloodborne 2 sarà realtà un giorno, l’immaginario creato da Thomas Chamberlain-Keen (lo potete seguire su Artstation) è quello che speriamo venga utilizzato.

Il concept artist e illustratore britannico ha immaginato un eventuale sequel di Bloodborne in una serie di concept art, che vi riportiamo poco più sotto tramite una condivisione su Twitter.

Oltre ad aver azzeccato con precisione l’estetica che ha reso il soulslike celebre, l’artista si è anche cimentato nel ricreare alcune ipotetiche scene di gioco con tanto di HUD.

Di tutto l’immaginario proposto da Thomas Chamberlain-Keen, è affascinante la serie di illustrazioni in pieno giorno.

Bloodborne II By Thomas Chamberlain-Keen pic.twitter.com/AA6pqyPYHi — アート (@SekaiArts) January 2, 2023

Ci fanno immaginare una sezione quasi survival di un ipotetico Bloodborne 2, in cui dover sopravvivere in un deserto ostico pieno di bestialità e orrori di qualche tipo.

Ma rimane solo un sogno perché, nel bene e nel male, il futuro di From Software passa invece per Armored Core VI di cui conosciamo qualche dettaglio.

Discorso simile per Dark Souls 4 che, al momento, è solo nella fantasia dei fan che, in casi simili a questo, lo hanno immaginato dal punto di vista estetico.