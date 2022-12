Bloodborne, un post social riaccende la (vana) speranza dei fan

Bloodborne è un vero e proprio cult per gli amanti del genere dei soulslike, tanto che i fan non hanno mai smesso di sperare in un remake, o anche in un sequel (o una remaster).

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è considerato infatti un capolavoro da una moltitudine di appassionati.

Alcune settimane fa è stato reso noto che il futuro di Bloodborne è ignoto, sebbene in molti sperano ancora possa esserci un futuro, in effetti.

Ora, dopo che Bluepoint Games avrebbe implicitamente confermato di essere al lavoro su un quarto progetto, arriva un altro indizio relativo – forse – al ritorno di Bloodborne.

Difatti, il canale social della divisione britannica di PlayStation ha stuzzicato i fan di Bloodborne con uno scatto che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Difatti, PlayStation UK ha pubblicato lo screen raffigurante uno dei temibili boss che popolano la città oscura di Yharnam. A quanto pare, si tratterebbe di una sfida sui social lanciata da PlayStation per coinvolgere la propria community: ma perché usare proprio un gioco “dimenticato” come Bloodborne?

Day 5 of our 12 Days of Gaming challenge. Can you hunt out the clues for this one? pic.twitter.com/YOmzi4tcjd — PlayStation UK (@PlayStationUK) December 18, 2022

Inutile dire che i fan si sono subito scatenati – nuovamente – sul possibile ritorno di Bloodborne, magari con l’annuncio di una versione next-gen su PlayStation 5, un porting PC o, perché no, Bloodborne Remake.

Al momento, tuttavia, il franchise sembra non avere alcuna intenzione di ritornare in auge, con sommo rammarico da parte degli appassionati (che in ogni caso non sembrano voler perdere le speranze).

Considerando quindi che Bloodborne 2 non vedrà la luce, perlomeno in tempi brevi, vi ricordiamo che potete ora come ora giocare gratis il demake per la prima PlayStation, disponibile in forma totalmente gratuita.

Ma non solo: gli appassionati di soulslike sanno bene che all’orizzonte sono in arrivo titoli che colmeranno sicuramente il vuoto lasciato dal capolavoro gotico di FromSoftware (e poco non è).