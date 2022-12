Lies of P, l’erede di Bloodborne con Pinocchio è avvincente nel nuovo gameplay trailer

L’intrigante Lies of P è tornato a mostrarsi a sorpresa nelle scorse ore con un nuovo gameplay trailer davvero interessante, pubblicato dal canale YouTube di PlayStation Japan e che vi riporteremo in apertura.

Il soulslike sviluppato da NEOWIZ ha attirato fin da subito su di sé le attenzioni proprio dei fan di casa PlayStation, grazie alle notevoli somiglianze con Bloodborne (trovate l’edizione GOTY su Amazon) e il suo stile decisamente accattivante.

Un paragone di cui il director ha ammesso di sentirsi orgoglioso, ammettendo però che non era intenzionale somigliare a Bloodborne: il nuovo gameplay trailer sembrerebbe confermare proprio questa direzione, mostrando alcuni degli aspetti che rendono unico questo nuovo titolo in uscita.

Sebbene sia stato pubblicato dall’account giapponese di casa PlayStation, il filmato presenta un doppiaggio in lingua inglese e numerose scene che mostrano Pinocchio in azione nel soulslike: dovrebbe dunque essere apprezzato da tutti i fan, senza particolari barriere linguistiche.

Il trailer approfondisce infatti ulteriormente anche alcuni aspetti della storia, oltre a mostrare i numerosi approcci di gameplay che il nostro eroe avrà a disposizione per affrontare le numerose terrificanti creature del gioco.

Dato che Pinocchio resta a tutti gli effetti una bambola, anche in questa affascinante versione dark, i giocatori avranno la possibilità di personalizzare il suo equipaggiamento per ottenere armi ancora più efficaci: una feature che, con molta probabilità, si rivelerà utile per avere la meglio su determinati avversari in ogni situazione.

Al termine del filmato dalla durata di circa 4 minuti gli sviluppatori confermano l’uscita nel 2023, ma sfortunatamente non è ancora disponibile una data d’uscita ufficiale: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno eventuali annunci al riguardo.

In ogni caso, vi ricordiamo che sarà possibile giocarci fin dal day one anche su Xbox Game Pass: Microsoft aveva anticipato l’annuncio con alcuni stand appositi mostrati alla Gamescom.

Lies of P si preannuncia inoltre un’avventura particolarmente longeva: il team di sviluppo ha confermato che durerà 30 ore per il giocatore medio, ma per i completisti potrebbe arrivare addirittura a 60.