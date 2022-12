Armored Core VI sarà un soulslike coi mech? Arriva una risposta ufficiale

Armored Core VI Fires of Rubicon è stato annunciato durante la nottata dei The Game Awards 2022, con grande emozione da parte dei fan storici del franchise.

Dopo leak, voci di corridoio e annunci di lavoro di FromSoftware, il trailer cinematografico ha finalmente ufficializzato la notizia che molti attendevano da anni.

A quanto pare, infatti, il nuovo Armored Core VI sarà un gran bel ritorno al passato del franchise, con in più un “tocco” di Sekiro Shadows Die Twice.

In molti, tuttavia, si domandano se il gioco sarà di fatto una sorta di soulslike coi mech. A dare una risposta, ci pensano ora Hidetaka Miyazaki e Masaru Yamamura (via IGN US).

Il nuovo Armored Core si propone come un gioco d’azione in terza persona, maggiormente incentrato sul singleplayer rispetto ai capitoli precedenti, mantenendo però l’impostazione a missioni e un’attenzione particolare ai mech personalizzati.

Le battaglie con i boss saranno quasi certamente il punto forte della produzione, sebbene sembra proprio che il gioco avrà meccaniche distanti dai classici souls.

«No, non abbiamo fatto uno sforzo per cercare di indirizzarlo verso un gameplay simile ai souls. Prima di tutto, lasciatemi chiarire questo punto», spiega Miyazaki.

«La direzione che prenderà il nuovo Armored Core VI sarà quella di tornare alle origini della serie, basandosi sul concetto primario di ciò che ha reso speciale la serie», ha continuato il director di Elden Ring.

E ancora: «Volevamo prendere l’aspetto dell’assemblaggio e della personalizzazione del mech – il proprio Armored Core – e la possibilità di avere un alto livello di controllo sul robot assemblato. Volevamo prendere questi due concetti fondamentali e riesaminarli in ottica moderna».

A quanto pare, inoltre, in Armored Core VI è prevista anche una modalità Versus/MP di cui al momento non si conoscono ancora i dettagli specifici.

Il gioco sarà caratterizzato da combattimenti a distanza e corpo a corpo e da una nuova storia: il pianeta Rubicon 3 è stato distrutto quasi cinquant’anni fa, quando una nuova e strana sostanza ha causato un’enorme catastrofe che ha inghiottito l’intero sistema e persino le stelle vicine.

Restando in tema FromSoftware, lo sviluppatore ha avuto una grande serata ai The Game Awards 2022, visto che Elden Ring è stato incoronato Gioco dell’Anno.