BioShock 4 sarà open world e avrà side quest?

BioShock 4 potrebbe rappresentare un cambio di marcia per il franchise nato con Irrational Games e l’eclettico Ken Levine.

Com’è noto, il nuovo capitolo della saga è in sviluppo presso il neonato team di Cloud Chamber, sebbene le tempistiche per un reveal sembrerebbero ancora lunghe.

Il gioco dovrebbe mantenere i capisaldi narrativi e ludici degli originali ma è sempre più probabile che aggiunga qualcosa di suo in termini di ammodernamento.

A testimoniarlo è un’offerta di lavoro per un senior writer pubblicata proprio da Cloud Chamber, che potrebbero aver rivelato alcuni dei capisaldi della proposta ludica di BioShock 4.

Come riporta PCGamesN, La richiesta principale per questo ruolo è saper scrivere «storie d’impatto, basate sui personaggi, in un setting open world».

Questo potrebbe portare la serie abbastanza lontano dai suoi canoni lineari, fortemente story-driven e guidati dall’autore.

Tale piega era stata anticipata già lo scorso anno, quando aveva destato scalpore l’introduzione di un sistema di dialogo RPG in stile Fallout.

D’altronde, l’offerta di lavoro pare suggerire che potrebbero esserci più “storie” e quindi persino missioni secondarie da accettare e completare in un mondo aperto.

Un’altra offerta sembrerebbe comunque confermare che i presupposti tipici di un BioShock si vedrebbero confermati nel nuovo capitolo.

In particolare, quella per un senior technical audio designer parla di una «visione per un’ambizioso progetto FPS guidato dalla narrazione tripla-A pieno di carattere e personalità».

In questo senso, l’impressione destata è che il nuovo studio di Take-Two Interactive, che ha attratto molteplici veterani del franchise, abbia una profonda conoscenza dell’IP e non intenda snaturarla troppo.

L’ultima uscita della saga è la collection con tutti e tre gli episodi per Nintendo Switch, in una versione rimasterizzata e portatile.