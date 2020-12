Il nuovo BioShock potrebbe essere open world (e con dialoghi ramificati)

Uno dei videogiochi che sappiamo essere in lavorazione di cui attendiamo di scoprire più dettagli è il nuovo capitolo della saga BioShock. Per ora è mistero attorno ai suoi dettagli, ma degli annunci di lavoro pubblicati dallo sviluppatore Cloud Chamber e notati dai colleghi del sito GamingBolt potrebbero evidenziare qualche piccola informazione.

Tra le varie posizioni aperte, infatti, la compagnia fa sapere che i selezionati lavoreranno a un gioco story-driven che conterà su dei «sistemi di dialogo», probabilmente in riferimento a delle feature di ramificazione delle battute – che abbiamo visto sempre più frequentemente all’interno dei videogiochi, di recente.

BioShock vedrà l'arrivo di un nuovo episodio

Si fa anche riferimento alla costruzione di un «mondo sandbox emergente», che suggerisce un approccio più aperto, forse da open world, con delle meccaniche chiave che possono essere sfruttate in modo ingegnoso e con scelte il più indipendenti possibili da parte del giocatore – proprio come previsto dalla filosofia sandbox.

Gli annunci parlano anche di un sistema di intelligenza artificiale per una «folla urbana», ad alludere probabilmente a uno scenario che conterà su un numero importante di NPC che vivranno le loro vite all’infuori del giocatore.

Ovviamente, per il momento si tratta solo di indizi e non ci è dato sapere se e come tutti questi dettagli convergeranno per creare l’esperienza di BioShock che ci attende: considerando, comunque, che Cloud Chamber sta lavorando specificamente a questo titolo, sarebbe curioso se stesse reclutando per qualcosa di diverso.

Come sempre, la raccomandazione è quella di non perdere di vista le pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti.