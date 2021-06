Biomutant, scoperto un metodo alternativo per attraversare la melma

Uno degli aspetti più divertenti di Biomutant è sicuramente la possibilità di esplorare l’immenso open world a vostra disposizione, affrontandone le varie attività.

La grande creatività che viene messa a disposizione dei giocatori di Biomutant, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle abilità, ha portato però un giocatore a scoprire un metodo alternativo per riuscire ad attraversare una zona del gioco.

Nonostante i tanti aspetti positivi del gioco, le recensioni avevano sottolineato alcune criticità, con gli sviluppatori che hanno dato loro ragione annunciando una patch.

Per questo motivo è uscito pochi giorni fa l’aggiornamento 1.4 che ha apportato diverse modifiche, tra cui quella al controverso narratore.

Un fan ha scoperto un metodo sorprendente per attraversare la melma di Biomutant.

L’utente Reddit squeemlish stava sperimentando con le proprie abilità per verificare in che modo potessero aiutarlo ad esplorare ulteriormente il gioco.

In seguito ai suoi esperimenti, ha scoperto un modo originale per riuscire ad attraversare il mare di melma, che probabilmente non è stato inserito intenzionalmente dagli sviluppatori.

Il fan di Biomutant ha infatti riportato come utilizzando i funghi diverse volte il nostro protagonista possa creare un vero e proprio ponte per attraversare il mare senza subire alcun danno fisico.

Potete osservare voi stessi l’impresa dell’utente grazie alla clip video catturata e condivisa sul forum Reddit dedicato all’avventura di Experiment 101:

Normalmente per riuscire ad attraversarlo sarebbe necessario riuscire a completare una determinata sidequest, che ci consegnerà un oggetto adatto proprio per quest’area.

Tuttavia sembra innegabile che attraversare un oceano di melma saltando sui funghi rappresenti certamente un’alternativa ricca di stile e molto più divertente per portare a termine l’obiettivo.

Un altro fan amante dell’esplorazione ha inoltre provato ad atterrare sull’Albero della Vita, salvo poi rimanere enormemente deluso dall’esito del suo tentativo.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato che Biomutant «è un progetto dalle molteplici sfaccettature, alcune riuscite discretamente, altre che avrebbero meritato – al di là di una maggiore rifinitura – un potenziamento notevole per centrare il loro obiettivo».

Questo non significa, come abbiamo avuto modo di sottolineare nuovamente in un nostro speciale, che lo sconsigliamo, ma più semplicemente che bisogna saperne accettare i difetti.