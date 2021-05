Biomutant dà ragione alle recensioni: una patch lo cambierà radicalmente

Experiment 101, la software house responsabile dello sviluppo di Biomutant, ha comunicato che il team è al lavoro su un gran numero di miglioramenti che andranno a ottimizzare tutti gli aspetti che non sono riusciti a riscuotere il favore del pubblico e della critica.

L’action RPG pubblicato da THQ Nordic avrebbe dovuto vedere la luce nel corso del 2019 (con un annuncio datato 2017) ma, a causa di un team dalle dimensioni contenute e alla ferrea volontà di evitare il crunch, l’attesa si è prolungata più del previsto.

Lo studio svedese non ha mai fatto mistero della filosofia che ha animato la creazione di Biomutant e, già qualche mese fa, si era pronunciato in modo esaustivo sulla protratta assenza del titolo, giustificandola anche con la volontà di consegnare un prodotto quanto più possibile privo di bug.

Se non avete ancora avuto modo di provare il gioco e volete farvi un’idea di ciò che vi aspetta in questo nuovo RPG, vi consigliamo di leggere l’approfondita recensione del nostro Paolo Sirio, che ne ha adeguatamente analizzato luci e ombre.

Tramite un tweet, gli sviluppatori hanno rassicurato la community su ciò che sarà possibile vedere in Biomutant nel prossimo futuro.

Si tratta di un prodotto non esente da difetti (come sottolineato in sede di recensione), riscontrabili sul versante tecnico, su quello del sistema di combattimento e su una generale mancanza di varietà in grado di minare la godibilità generale dell’opera.

Il parere della stampa è stato tendenzialmente uniforme, con inevitabili picchi positivi e negativi e uno score su Metacritic ancorato a 6.4 (per quanto riguarda la versione PC).

Consci della situazione non del tutto esaltante, gli sviluppatori hanno comunicato la loro strategia tramite i seguenti tweet (via PCGamesN).

We are working on an update for #Biomutant which we will hope to get into players' hands soon.

Most likely we will be able to deliver the update to PC platforms first and then to consoles.

The update will include bug fixes and changes based on community feedback.

— Biomutant (@Biomutant) May 29, 2021