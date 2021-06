Biomutant, la patch 1.4 è qui: cosa cambia (e come sistema il narratore)

Biomutant ha avuto un lancio di successo in termini di vendite, ma i problemi tecnici si sono fatti notare più del previsto e così si è reso necessaria una corposa patch 1.4 per provare a metterci una pezza.

Il gioco, un action RPG da Experiment 101, è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One, e si è creato subito una community molto affiatata.

Un esempio è stato il tentativo di un fan di planare sull’Albero della Vita di recente, con risultati abbastanza sorprendenti.

Ad ogni modo, lo stesso team di sviluppo ha rapidamente dato ragione alle critiche mosse dalla stampa, promettendo una patch per i problemi che erano stati sollevati.

L’update 1.4 è ora disponibile e prevede una pletora di cambiamenti ad alcuni degli aspetti più controversi di Biomutant.

Experiment 101 ha puntato ad accelerare il ritmo delle aree iniziali, in cui è stata ridotta la lunghezza dei dialoghi ed è stato aggiunto un numero maggiore di nemici.

Il narratore, tanto discusso, ora interverrà più rapidamente nei dialoghi poiché il “gibberish” dei personaggi richiesto per farne partire la traduzione sarà di meno.

È stata inoltre aggiunta la possibilità di scegliere se ascoltare il gibberish o il narratore, oppure entrambi come in origine, quando si parla ad un NPC.

È stata introdotta la difficoltà Estrema e nella Nuova Partita + sono stati sbloccati tutti i perk delle classi.

Nelle impostazioni è stato incluso uno slider per il motion blur e si potrà precisare di non forzare l’inquadratura a seguire i nemici durante i combattimenti.

Nei combattimenti, ritoccati in maniera sensibile, lo slow motion non partirà più per la fine di piccoli scontri.

Ci saranno più chance di ottenere loot vicino al proprio livello (adesso tenuto in considerazione dal gioco, e quello comune non si troverà più nei forzieri di alto rango) ed è stato ridotto il numero di oggetti curativi reperiti nelle chest.

Insomma, gli interventi sono massicci e vanno tutti nella direzione che avevamo indicato nella nostra recensione di Biomutant.

Staremo a vedere se la patch 1.4 pubblicata nella serata dell’1 giugno sarà ritenuto abbastanza dalla community per rivedere il proprio giudizio in merito al titolo pubblicato da THQ Nordic.

Considerando la durata del gioco, è probabile che in tanti ci stiano passando ancora delle ore, per cui questi accorgimenti saranno senz’altro graditi.