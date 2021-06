Biomutant, fan plana sull’Albero della Vita (ma lo attende una delusione)

L’ultimo open world pubblicato da THQ Nordic, Biomutant, possiede un mondo incredibile tutto da esplorare, sebbene evidentemente alcuni punti non avrebbero dovuto essere raggiunti.

Uno degli elementi più particolari su Biomutant è, infatti, sicuramente l’Albero della Vita, osservabile praticamente in qualunque momento, seppur qualche fan avrebbe voluto vederlo più da vicino.

Nella nostra recensione avevamo sottolineato come alcuni elementi del gioco avrebbero meritato una rifinitura migliore, per valorizzare i tanti aspetti ludici del gioco.

Gli sviluppatori hanno ammesso che su certi aspetti avrebbero potuto fare meglio e per questo motivo hanno deciso di dare ragione alle recensioni e programmare una patch che porterà diversi cambiamenti.

Un fan di Biomutant rimane deluso dopo aver provato a planare sull'Albero della Vita.

Non sappiamo se però andrà a coinvolgere il piccolo «problema» riscontrato dall’utente Reddit Potpottron, che ha tentato di planare sull’Albero della Vita, facendo però un’amara scoperta.

L’Albero della Vita non è infatti programmato per poterci posizionare sopra di esso: potremo dunque solamente passarci attraverso, continuando a planare in aria.

Riteniamo che la clip video catturata e condivisa sul forum dedicato a Biomutant riesca a raffigurare perfettamente la delusione provata dal fan, che potete osservare qui sotto:

Come evidenziato nel titolo del suo post, citando un famoso meme, la sua delusione è «incommensurabile» e la sua giornata è stata «rovinata» da quest’amara scoperta.

Anche altri fan hanno commentato la propria delusione nei commenti, sottolineando come non programmare l’Albero sia stata una vera e propria opportunità sprecata.

Un altro utente ha deciso di scherzarci sopra, commentando che «il vero Albero della Vita sono le amicizie fatte lungo la strada».

Chissà se la patch degli sviluppatori deciderà di aggiungere anche un piccolo bonus per chiunque possa tentare in futuro di planarvi sopra: nel frattempo, resta l’amarezza per quello che avrebbe potuto rappresentare un momento significativo nell’avventura.

Per diverso tempo prima del lancio, il titolo era letteralmente sparito dai radar: il motivo era che il team stava cercando di migliorare il gioco il più possibile e sistemarne i bug.

Purtroppo non sono però riusciti a tirare fuori il meglio da PlayStation 5: per problemi tecnici non è infatti in grado di girare in 4K sulla console Sony.

Se volete scoprirne di più sull’ultimo open world di THQ Nordic, o avete bisogno di una mano, potete dare un’occhiata alla nostra guida completa di Biomutant.