Biomutant, fan coglie di sorpresa i nemici (ma si divertono con “TikTok”)

L’open world di Biomutant è sicuramente uno degli aspetti riusciti meglio della produzione THQ Nordic, grazie ad un mondo ricco di vita e di attività da svolgere.

Esplorando tutto ciò che Biomutant ha da offrire, i giocatori non solo impiegheranno diverse ore prima di poterlo portare a termine, ma potranno scoprire alcuni segreti, anche legati ai nemici che affronteremo.

Anche in un nostro speciale avevamo sottolineato come il titolo presenta tantissimi aspetti positivi, anche se bisogna essere in grado di saperne accettare i difetti per apprezzarli.

Gli sviluppatori sono comunque al lavoro per sistemarne la maggior parte, come dimostrato dalla patch 1.4 che ha apportato considerevoli modifiche al narratore.

Anche in un mondo post-apocalittico c'è chi si diverte con 'TikTok'.

Nel forum Reddit dedicato a Biomutant, l’utente hysxdpe ha segnalato di essersi imbattuto in una particolare scoperta, individuando alcuni nemici che sembrano danzare in gruppo.

I movimenti eseguiti ricordano molto quelli visti all’interno di video virali disponibili su TikTok, il popolare social network, al punto che anche l’utente ha scherzato sul fatto che si stessero divertendo registrando una clip.

Dopo essersi accorto di quanto stessero facendo, il giocatore si è fermato immediatamente, non volendo rovinare quel momento di svago dei suoi avversari.

Tuttavia, il suo gesto è stato inutile: gli avversari hanno notato la sua presenza pochissimi istanti dopo che il fan si è fermato, interrompendo la loro coreografia ed attaccando il protagonista.

L’utente è però riuscito a catturare una clip video di questa buffa scoperta, che potrete osservare anche voi qui sotto:

Nei commenti ha sottolineato che in realtà gli sarebbe piaciuto potersi divertire insieme a loro, ma purtroppo non gli è stato possibile farlo.

Si tratta della dimostrazione che in un mondo post-apocalittico, tutti hanno diritto ad un po’ di svago, a prescindere dalla fazione a cui apparteniamo.

I fan sono attualmente attivi alla ricerca di tutte le scoperte relative a questo titolo: un giocatore ha provato a planare sull’Albero della Vita, ma il risultato lo ha deluso profondamente.

Sfruttando le proprie abilità è possibile riuscire a compiere imprese incredibili, come riuscire ad attraversare il mare di melma anche senza utilizzare lo strumento indicato.

Nel caso siate curiosi di scoprirne di più sul titolo, o abbiate bisogno di una mano per proseguire, abbiamo preparato per voi una guida completa di Biomutant.