Beyond Good & Evil 2 è vivo (e sarà un Quadrupla A)

Beyond Good & Evil 2 è scomparso dai radar ormai da diverso tempo, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft.

Secondo le ultime informazioni rilasciate a febbraio 2020, il gioco non sarebbe destinato ad arrivare sul mercato prima del mese di aprile 2021, sebbene qualcosa potrebbe finalmente essere mostrata in occasione del nuovo Ubisoft Forward, atteso proprio per il 10 settembre.

La key art di Beyond Good & Evil 2

Ora, però, qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione: stando ad alcuni curriculum apparsi su LinkedIn, sembra che Ubisoft sia attualmente al lavoro su due giochi definiti “Quadrupla A” (e non Tripla A, come di solito vengono chiamate questo genere di produzioni), tra cui troviamo anche lo stesso Beyond Good & Evil 2.

Il secondo gioco definito fuori scala per quanto riguarda il budget speso per la lunga realizzazione è invece un titolo ancora top-secret in lavorazione presso Ubisoft Bordeaux: che possa essere il nuovo Prince of Persia, di cui si rumoreggiava proprio qualche giorno fa?

Sicuramente, al netto delle supposizioni, avere un’ulteriore conferma che Beyond Good & Evil 2 (definito un gioco open-universe) è vivo e vegeto non può che rassicurarci.

Ricordiamo in ogni caso che la compagnia transalpina ha in programma l’uscita di ben cinque tripla-A entro il mese di marzo 2021, tre dei quali sono già state rivelati (ossia Rainbow Six Quarantine, Immortals: Fenyx Rising e Watch Dogs Legion).

Chissà che il ritorno di Beyond Good & Evil non vada a braccetto con l’adattamento cinematografico del franchise, il quale diventerà una pellicola grazie al lavoro di Rob Letterman, già regista di Pokémon – Detective Pikachu. Il lungometraggio sarà infatti un ibrido tra film animato e live-action, con la produzione affidata a Jason Altman e Margaret Boykin di Ubisoft Film and Television.

Noi di SpazioGames seguiremo ovviamente l’evento Ubisoft Forward in diretta, durante il quale arriveranno diversi annunci e trailer di presentazione per i giochi in arrivo da parte del publisher francese. L’appuntamento con è quindi per il 10 settembre prossimo alle 21 ora italiana (il pre-show prenderà il via a partire dalle 20).