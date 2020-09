Ubisoft Forward, la data (e i giochi) dell’evento di settembre

Il 16 luglio scorso si è tenuto il primo Ubisoft Forward, uno speciale evento streaming pensato per mostrare i prossimi videogiochi prodotti e sviluppati dalla casa d’oltralpe in uscita nei prossimi mesi.

Durante la live abbiamo infatti scoperto un bel po’ di novità relative a Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6, inclusi nuovi trailer e teaser inediti.

Ora, è stato confermato che un secondo Ubisoft Forward si terrà questo settembre 2020, più precisamente il 10 di questo mese. Anche stavolta dovremo aspettarci diversi annunci e trailer di presentazione per i giochi in arrivo da parte del publisher francese.

Poco sotto, il teaser di annuncio (in lingua italiana) del nuovo ed imminente evento streaming:

Dal video sottostante siamo anche in grado di intuire quali saranno i giochi che la faranno da padrone (tra questi troviamo Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Siege e Hyper Scape, oltre a Immortals: Fenyx Rising, (noto in precedenza come Gods & Monsters). Molto sospetta l’assenza (perlomeno nel video di presentazione) di un big come Assassin’s Creed Valhalla, sebbene non escludiamo possa fare capolino a sorpresa durante la serata.

Assistendo alla diretta, sarà possibile sbloccare vari bonus per For Honor, Hyper Scape e Rainbow Six Siege, oltre a una maschera per Watch Dogs Legion (le ricompense verranno regalate in base al minutaggio della presentazione).

L’appuntamento con Ubisoft Forward è quindi per il 10 settembre prossimo alle 21 ora italiana, mentre il pre-show prenderà il via a partire dalle 20 (noi di SpazioGames lo seguiremo in diretta con notizie e recap in tempo reale).

Se volete rinfrescarvi la memoria con tutti i video, gli annunci e le presentazioni del primo Ubisoft Forward, non dovete fare altro che recuperare il nostro live recap con tutte le notizie della serata tenutasi a luglio.