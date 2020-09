L’annuncio di Prince of Persia è a pochi giorni di distanza, svela Schreier

Il giornalista Jason Schreier ha fatto parlare molto di sé, in tempi recenti, non solo per le sue indagini relative ai casi di crunch e di molestie all’interno dell’industria dei videogiochi, ma anche per le puntuali anticipazioni sugli annunci in arrivo. Ecco perché il fatto che abbia confermato di essere sicuro dell’imminenza dell’annuncio di un remake di Prince of Persia ha fatto puntare le antenne a più di un fan, viste le indiscrezioni che da tempo circondano un ritorno della celebre saga Ubisoft.

Il giornalista, al lavoro per Bloomberg e prima in forze al sito Kotaku, ha rivelato nel corso del suo podcast che:

Ubisoft ha pianificato l’annuncio di un po’ di giochi come Prince of Persia Remake, che era stato leakato un paio di settimane fa.

L’affermazione si riferisce ai piani in corso per Ubisoft Forward del prossimo 10 settembre, dove come abbiamo visto potremo scorgere in azioni diversi altri titoli firmati dalla casa transalpina, come ad esempio Watch Dogs Legion e Immortals, prima noto come Gods & Monsters.

L’appuntamento è fissato alle ore 21 italiane con la diretta, mentre dalle ore 20 sarà in corso il pre-show. Su SpazioGames, come di consueto, seguiremo l’evento live e con recap in tempo reale, quindi non perdeteci di vista.