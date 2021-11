Beyond Good & Evil 2 è davvero morto? Arriva una finestra di lancio

L’uscita di Beyond Good & Evil 2 è da tempo in forse, visto che parliamo di uno di quei giochi il cui destino è legato a doppio filo alle decisioni del publisher d’oltralpe.

In sviluppo presso Ubisoft Montpellier, autori anche di un Assassin’s Creed molto noto, il gioco è stato infatti “vittima” di battuta d’arresto subito dopo l’addio del creatore della serie, Michel Ancel.

Vero anche che inizio luglio Ubisoft Montpellier aveva rivelato di essere ancora al lavoro sia su Beyond Good & Evil 2 che su un altro gioco non ancora annunciato.

Peccato solo che pochi giorni fa è stato invece reso noto che il sequel potrebbe essere davvero in alto mare, visto che le ultime voci da giornalisti affidabili non sono per niente rassicuranti.

Ora, è nuovamente l’autorevole Tom Henderson a rivelare altre informazioni su BG&E2, lasciando intendere che il gioco – nonostante tutto – non sarebbe affatto stato cancellato.

«Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo, ma l’uscita è distante diversi anni» ha spiegato Henderson, in base a ciò che gli sarebbe stato riferito da uno sviluppatore.

«Stando a quanto ho sentito, si parla di un’uscita per il 2024 o il 2025», ha concluso in noto insider del settore.

Ovviamente, prima di cantare vittoria aspettiamo che sia Ubisoft a intervenire sull’argomento, magari con una comunicazione ufficiale quanto prima.

Il sequel del gioco uscito nel lontano 2003 non ha ancora una data di uscita, ma inizialmente era stato confermato in uscita anche per le console PlayStation e Xbox old-gen.

Ovviamente, ora è alquanto probabile che le piattaforme ufficiali saranno invece PlayStation 5, Xbox Series X|S e ovviamente PC.

Parlando sempre di titoli Ubisoft finiti nel limbo dei rinviati, avete letto il destino toccato a Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake?