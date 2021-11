Beyond Good & Evil 2 forse non si farà mai, alla fine

È il 2003. Beyond Good & Evil è appena uscito e tutti siamo felici. O, almeno, di solito è così che immaginiamo i flashback. La certezza, comunque, è che Beyond Good & Evil, nel 2003, ha fatto il suo esordio e si è fatto apprezzare abbastanza da far venire voglia, ai fan, di giocarne un erede.

L’erede è stato annunciato, sebbene immaginato come prequel: è l’E3 2017 e Ubisoft, sul suo palco, svela Beyond Good & Evil 2, diretto ancora una volta da Michel Ancel. O, almeno, questo era il piano iniziale.

Da allora, il gioco ha affrontato periodi sempiterni di silenzio e anche lo stesso Ancel ha deciso di abbandonare lo sviluppo per ritirarsi a una vita privata più a contatto con la natura e meno a contatto con la tecnologia e lo stress dell’industria videoludica.

Risultato: Ubisoft ha sempre rassicurato sul prosieguo dei lavori, ma le novità su Beyond Good & Evil 2 latitano. E secondo Tom Henderson, giornalista del sito VGC e di IGN USA noto per le sue anticipazioni dall’industria dei videogiochi, il motivo sarebbe chiaro.

Come scritto dalla fonte, infatti, il gioco sarebbe in piena crisi dall’addio di Ancel in poi e potrebbe diventare uno «Skull & Bones 2.0», ossia un gioco incapace di trovare la direzione definitiva che gli permetta di arrivare sul mercato.

La situazione, secondo Henderson, sarebbe così grigia che gli sviluppatori stessi ritengono che sia «solo una questione di tempo» prima che il titolo venga del tutto cancellato.

Nelle parole di Henderson:

What's worse, is that the game currently doesn't fit with Ubisoft's future ambitions and goals with future titles. The game has been described as "Skull & Bones 2.0" and although the game hasn't been canned officially, some developers believe it's a matter of time before it is.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 12, 2021