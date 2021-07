Beyond Good & Evil 2 dà segni di vita (e c’è una sorpresa)

Beyond Good & Evil 2 è sicuramente uno di quei giochi il cui destino è legato a doppio filo a tantissimi fattori diversi, nonostante si pensava che il suo destino fosse ormai segnato.

Il titolo, in sviluppo presso Ubisoft Montpellier (autori anche di un Assassin’s Creed) con l’apporto di svariati team del gruppo, ha subito un brutto colpo con l’addio del creatore Michel Ancel.

Ancel ha infatti deciso di ritirarsi dall’industria a seguito di un gran numero di polemiche relative alla sua condotta personale.

Il publisher d’oltralpe aveva infatti confermato a maggio scorso che Avatar, Beyond Good & Evil 2 e il gioco dedicato a Star Wars sono ancora in sviluppo, nonostante del gioco nessuno abbia più visto nulla.

Ora, qualcosa potrebbe muoversi nella giusta direzione: in un recente annuncio di lavoro su LinkedIn (via PlayStationLifestyle), Ubisoft Montpellier ha rivelato che sta ancora lavorando sia su Beyond Good & Evil 2 che su un altro gioco “non annunciato” del tutto slegato dal primo.

Il team starebbe infatti cercando di assumere un Community Developer per gestire i due giochi in tandem.

Nel post LinkedIn, la società afferma che è alla ricerca di un candidato per gestire la strategia della community di Beyond Good & Evil 2 e di un titolo top-secret.

Il lavoro si svolgerà presso la sede di Montpellier, in Francia, ed è richiesta anche la conoscenza della lingua francese e inglese.

Inoltre, la descrizione del lavoro afferma che il ruolo includerebbe anche “gestione di pubbliche relazioni ed eventi”, il che potrebbe indicare che il sequel di BG&E si starebbe avvicinando a una fase di pianificazione del rilascio.

Per quanto riguarda il gioco non annunciato, possiamo lasciarci andare a varie teorie, una su tutte davvero molto allettante: Ubisoft Montpellier è infatti famosa per la serie di Rayman.

Considerando che l’ultimo gioco dedicato alla mascotte della compagnia è stato Rayman Legends per PC e console (uscito nel 2013) i tempi per un nuovo capitolo sono decisamente maturi. Staremo a vedere.

Parlando sempre di giochi Ubisoft, avete visto il video che riassume in maniera realmente sorprendente l’intera saga di Assassin’s Creed in appena una manciata di minuti?

E la teoria che immagina quella che potrebbe essere l’ambientazione principale del prossimo Assassin’s Creed 13?

Infine, in chiusura al recente show Ubisoft Forward, abbiamo scoperto Avatar: Frontiers of Pandora: vediamo da vicino i dettagli sull’open world.