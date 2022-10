Beyond Good and Evil 2 ha battuto un record storico (ma non è invidiabile)

C’è ancora un forte mistero attorno agli effettivi tempi di produzione di Beyond Good and Evil 2, che ha indubbiamente avuto uno sviluppo decisamente più complicato rispetto a quanto inizialmente preventivato dai fan.

L’atteso sequel di casa Ubisoft è stato infatti protagonista di numerosi rinvii, al punto che i fan ad oggi non hanno neanche una certezza della sua ipotetica data di lancio. Una situazione che richiama molto quanto accaduto con Skull and Bones, anche se almeno in quel caso il day one è relativamente vicino (potete prenotarlo su Amazon).

Se infatti nel già citato rinvio di Skull and Bones e, prima ancora, di Avatar Frontiers of Pandora almeno i fan possono avere un’indicazione dell’effettivo lancio, per il secondo capitolo di Beyond Good and Evil non solo non è affatto così, ma la situazione appare perfino più complicata.

Ebbene, stando a quanto riferito dal giornalista Brendan Sinclair di GamesIndustry.biz (via Game Rant) sembra che Ubisoft sia riuscita a battere un poco invidiabile record: Beyond Good and Evil 2 è diventato il videogioco più rinviato della storia.

Il precedente record apparteneva infatti al noto Duke Nukem Forever: annunciato nel lontano 1997, venne finalmente rilasciato — con uno stato qualitativo decisamente discutibile — solo nel 2011, dopo ben 5156 giornate.

Il primo trailer di Beyond Good and Evil 2 venne invece rilasciato, nel momento in cui scriviamo questo articolo ben 5238 giornate fa: non solo il precedente record è stato battuto di quasi 100 giorni, ma c’è ancora ampio spazio per “allungarlo” e stabilire un primato che potrebbe non essere battuto molto a lungo.

Duke Nukem Forever went 5,156 days from its announcement in 1997 to its release in 2011. It has been 5,234 days since the first Beyond Good & Evil 2 trailer was released. — Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) September 28, 2022

Molti fan ricorderanno soltanto il trailer più recente mostrato solo nel 2017, ma Ubisoft aveva già annunciato la lavorazione di un sequel con un teaser nel 2008: di conseguenza, da allora sono ormai passati oltre 14 anni.

Il mercato videoludico è pieno di esempi di videogiochi annunciati tanto tempo fa ma che hanno impiegato tantissimo tempo per uscire: come non dimenticare infatti, per fare alcuni nomi, Kingdom Hearts 3 o, per restare nel campo dei giochi ancora non rilasciati, a uno Star Citizen ormai atteso da quasi 10 anni.

Ai fan non resta dunque che incrociare le dita e augurarsi che presto questo record possa consolidarsi e non allungarsi ulteriormente dato che, ovviamente, ciò significherebbe che la nuova avventura di Jade e Pey’j sarebbe finalmente pronta.