Star Citizen ha raggiunto una cifra record, ma il gioco è scomparso

L’ambizioso progetto Star Citizen ha da sempre catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori, sin dal lancio ufficiale della sua campagna di crowdfunding, che manco a dirlo si rivelò essere un successo.

Quasi dieci anni dopo il via della raccolta fondi, Chris Roberts e il suo team continuano a lavorare sul progetto, sebbene ad ora non abbiamo ancora una data definitiva per il lancio a tutto tondo del gioco.

In compenso, i numeri del denaro raccolto per supportarne la creazione sono davvero impressionanti, come del resto vi abbiamo segnalato alcune settimane fa.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, i numeri continuano a salire ma del gioco – ahinoi – ancora nessuna traccia, né tantomeno un segno di vita.

Star Citizen è stato a lungo il progetto di crowdfunding di maggior successo di tutti i tempi, aggiudicandosi ufficialmente il Guinness World Record nel 2014: da allora, il gioco ne ha fatta di strada.

Ad oggi, il contatore di crowdfunding gestito dallo sviluppatore Cloud Imperium Games ha superato la soglia dei 500 milioni di dollari.

Sì, tradotto in altre parole il tanto atteso Star Citizen ha ufficialmente raccolto oltre mezzo miliardo di dollari. Tutto molto bello, se non fosse che del gioco si sono perse le tracce.

Nonostante i risultati da capogiro del crowdfunding, il gioco è ancora in fase alfa e non ci sono indicazioni su quando potrebbe arrivare una fase beta o un rilascio vero e proprio.

Finché i fondi del crowdfunding continueranno ad aumentare, forse Cloud Imperium ha davvero intenzione di toccare il miliardo di dollari, prima di fare uscire il gioco completo.

L’ultimo aggiornamento importante di Star Citizen, la versione 3.17, ha aggiunto nuove funzionalità legate agli aspetti economici del gioco. Si prevede che l’aggiornamento 3.18 arriverà presto, forse entro la fine di settembre.

Ricordiamo che gli sviluppatorio hannp deciso di separare la sua parte story-driven e single player in un progetto a parte, annunciato come Squadron 42 e sul quale attendiamo comunque novità.

