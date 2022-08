Beyond Good and Evil 2, brutte notizie sullo sviluppo: ecco quando potrebbe uscire

Le ultime indiscrezioni sullo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 probabilmente non sorprenderanno i fan più attenti, ma potrebbero ugualmente causare non poca delusione ai giocatori che speravano, dopo 5 anni dal reveal, di poter scoprire ulteriori novità a breve sul nuovo ambizioso capitolo.

Il nuovo gioco dal publisher di Assassin’s Creed Valhalla (che trovate in consegna rapida su Amazon) ha infatti avuto uno sviluppo decisamente travagliato, andato avanti ormai da 15 anni e che, pur avendo forse iniziato a trovare la giusta quadratura, avrà bisogno ancora di molto tempo per essere ottimizzato.

Proprio pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia che, a distanza di 5 anni dal reveal ufficiale, Beyond Good and Evil 2 aveva finalmente trovato la sua lead writer: un chiaro segnale di come, fino a questo momento, le cose non fossero andate nel modo giusto.

Stando a un nuovo report dell’insider Tom Henderson su eXputer, sembrerebbe però che ci vorranno almeno un altro paio di anni prima che la produzione del titolo possa essere vicina alla conclusione.

Henderson sostiene infatti di aver ricevuto da fonti anonime un catturato dell’ultima produzione di casa Ubisoft, con nuovi screenshot e un filmato che mostrerebbero un gioco «molto più incompleto rispetto a quanto svelato nel 2018», il che suggerirebbe che la produzione potrebbe essere ripartita da zero.

Le fonti ascoltate dall’insider sostengono che il gioco «non ha una direzione» ben chiara e che richiederebbe anni prima del completamento, con una di queste in particolare che avrebbe sostenuto di «non avere idea di che cosa stesse facendo» durante le sessioni di playtest.

Henderson conclude il suo report sostenendo che la data d’uscita potrebbe essere rimandata almeno fino al 2024: ricordandovi di prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di comunicati ufficiali, sembra che i fan in attesa da tantissimi anni potrebbero aver bisogno di un altro po’ di pazienza.

In ogni caso, nella sua analisi ha confermato anche quanto sostenuto appena pochi giorni fa: le fasi di playtesting sono iniziate e il gioco è decisamente vivo. Gli appassionati possono dunque iniziare, nuovamente, a incrociare le dita.

La stessa Ubisoft aveva anticipato novità negli scorsi mesi, ribadendo che Beyond Good and Evil 2 è «uno dei progetti più ambiziosi» della compagnia.