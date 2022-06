Bethesda vi regala alcuni giochi gratis della saga di The Elder Scrolls

I giochi Bethesda hanno perso la loro casa, perché alcuni mesi fa il publisher ha deciso di abbondare il suo launcher, dove c’erano anche i The Elder Scrolls, ovviamente.

La longeva saga fantasy, di cui trovate tanti gadget su Amazon, è tra le serie videoludiche più famose di sempre probabilmente.

E in attesa di un nuovo capitolo, ora il publisher sta concentrando tutti i suoi sforzi su Starfield, la promettente avventura spaziale che uscirà il prossimo anno.

Anche perché per The Elder Scrolls VI ci sarà da aspettare un po’, visto che le informazioni sono praticamente inesistenti.

In attesa del prossimo capitolo, potete godervi gli episodi classici della saga che sono approdati su Steam, a sorpresa, proprio oggi.

E non solo, perché Bethesda vi permetterà di giocare alcuni di questi completamente gratis, come riporta Kotaku.

Bethesda ha aggiunto quattro titoli classici a Steam, inclusi due dei suoi spin-off meno conosciuti e più oscuri, Redguard e Battlespire. Ecco l’elenco completo:

The Elder Scrolls Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

Se adesso potete recuperare gli episodi più antichi di The Elder Scrolls, alcuni di questi sono pure gratis.

Si tratta di The Elder Scrolls Arena e Daggerfall, che potete riscattare gratuitamente tramite Steam.

È bene ricordare che, soprattutto oggi, si tratta di videogiochi invecchiati particolarmente male, ma se volete scoprire dove affonda le radici questa saga importantissima è sicuramente una buona occasione.

