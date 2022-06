Steam vi offre un nuovo gioco gratis per il weekend: è uno sparatutto horror

Un nuovo gioco gratis per il fine settimana è disponibile su Steam: tutti i giocatori PC in possesso di un account sul noto store di casa Valve potranno dunque divertirsi insieme ai propri amici, scaricando da questo momento un nuovo omaggio.

Si tratta di GTFO, uno sparatutto horror cooperativo sviluppato da 10 Chambers e di recente uscita, essendo stato lanciato soltanto il 10 dicembre dello scorso anno: dato che si tratta di un FPS, è un titolo particolarmente indicato per tutti gli utenti che prediligono utilizzare i mouse gaming (di cui potete trovare un’ampia selezione su Amazon).

I giocatori PC potranno dunque avere accesso a un secondo titolo in prova dedicato ai fan del multiplayer: per tutti coloro preferissero le avventure singole, ricordiamo che potrete provare per un periodo limitato uno degli Assassin’s Creed più amati.

Ad ogni modo, GTFO vi spingerà a fare gioco di squadra per organizzare le giuste strategie: si tratta infatti di un titolo che vi trasporterà in pochi istanti da scene angoscianti alla pura azione adrenalinica.

Questo sparatutto è stato disegnato per garantire un autentico livello di sfida ai suoi giocatori: il nostro consiglio è dunque quello di partecipare a questa prova soltanto con un gruppo di amici particolarmente affiatato, per potervi godere al meglio tutti i suoi contenuti.

GTFO possiede attualmente l’87% di recensioni positive su Steam, raggiungendo così una valutazione «Molto positiva»: se volete provare anche voi lo shooter horror, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e fare clic sul pulsante «Avvia gioco».

La prova gratuita sarà valida per 3 giorni a partire da adesso: se al termine della prova vorrete fare vostro per sempre questo titolo, Steam ha deciso di proporlo tra i suoi affari del fine settimana.

Questo significa che potrete acquistarlo a 29,99€ grazie allo sconto del 25%: in questo modo, tutti i vostri progressi raggiunti saranno mantenuti anche sulla copia completa.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis su PC, vi ricordiamo che da pochi istanti è ufficialmente disponibile il nuovo regalo settimanale di Epic Games Store.

Inoltre, a partire da oggi è disponibile un nuovo gioco gratis a sorpresa su Xbox Game Pass, anche su PC: si tratta di un amato RPG horror psicologico.