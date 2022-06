Xbox vi offre tre giochi gratis per il weekend: c’è un big e tanti zombie

Riparte da questo weekend l’iniziativa di Xbox «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale gli utenti su console potranno scaricare e provare gratis per tutto il fine settimana diversi titoli selezionati.

Free Play Days è una promozione riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete acquistare l’abbonamento in offerta su Amazon) ed è una delle tante iniziative che la casa di Redmond ha pensato per ricompensare la lealtà dei suoi fan.

In un momento in cui Xbox è davvero al centro dell’attenzione e non solo per i giochi gratis. L’ultimo evento ha infatto svelato tantissimi giochi, tra cui il preferito di Phil Spencer (che non è Starfield).

Una lineup così piena di offerte interessanti che, anche per i fan, il titolo più chiacchierato non è stata l’epopea sci-fi di Bethesda.

Assassin’s Creed Origins, Dead Island Definitive Edition e I Am Fish sono i tre giochi che Xbox vi mette a disposizione gratis per il weekend.

Il primo titolo di questa lista non ha bisogno di grandi presentazioni. Assassin’s Creed Origins è il primo titolo della nuova vita della saga di Ubisoft, il grande rilancio che ha trasformato la saga in giochi di ruolo action.

Dead Island è l’avventura in prima persona piena di zombie da abbattere nel più adrenalinico dei modi, qui proposta nella sua versione definitiva con tutti gli aggiornamenti e DLC mai usciti.

I Am Fish è un’affascinante avventura basata sulla fisica con quattro intrepidi amici pesci, separati con la forza dalla loro casa in un acquario di un negozio di animali. Nel gioco dovrete trovare la libertà nuotando, volando, rotolando e facendovi strada verso l’oceano.

Vi ricordiamo che le prove gratis di Xbox dureranno per tutto il fine settimana: potete avviare il download sulla vostra console, a condizione di essere utenti iscritti a Live Gold o Game Pass.

Di recente, per altro, Xbox Game Pass ha annunciato una partnership con Samsung per il cloud gaming su smart TV, espandendo la selezione a giochi precedentemente già acquistati e svelando anche l’arrivo di nuove demo.

Relativamente ai giochi gratis, invece, sempre nel servizio in abbonamento arriverà il gioco di calcio più famoso del mondo, incluso nell’abbonamento.