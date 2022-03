Bethesda, arriva una nuova IP dopo Starfield? Sbuca il nome del gioco

Bethesda è uno dei publisher che, nel corso degli anni e delle generazioni, ha dato in pasto ai giocatori saghe di grande e assoluto successo internazionale.

Che sia grazie alla serie di The Elder Scrolls, oppure a tutte le altre che negli anni hanno coinvolto critica e pubblico, il colosso americano non sembra in procinto di permarsi qui.

Il tutto anche dopo l’ormai storica acquisizione da parte di Microsoft, per la quale il publisher ha dovuto affrontare anche un certo numero di polemiche da parte della community di giocatori e non solo.

Ora, dopo aver detto addio al suo launcher, Bethesda avrebbe infatti rinnovato il marchio di una sua IP specifica ancora avvolta nel mistero.

Come riportato da VGC, Bethesda ha depositato un marchio per ‘Spyteam‘, lasciando intendere che potrebbe trattarsi di un nuovo titolo del publisher.

Come avvistato dall’utente di Twitter SkullziTV, si tratterebbe del rinnovo di un marchio pre-esistente, sebbene al momento non si sappia nulla al riguardo.

Difatti, questa non è la prima volta che il nome Spyteam esce allo scoperto: nel 2015 il marchio era infatti stato registrato senza però successivi annunci da parte della compagnia.

Spyteam, a secret Bethesda game that seems to have been in the works for some time now, recently had its trademark application filed for 2022. Could we finally find out what this game is later in the year?#Bethesda #Xbox pic.twitter.com/WVMDixotR5

— SKULLZI (@SkullziTV) March 6, 2022