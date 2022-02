Bethesda dice addio al suo launcher, si potranno trasferire giochi su Steam

Bethesda è uno dei tanti publisher che, negli anni, ha deciso di sviluppare anche un proprio launcher in aggiunte alle piattaforme di distribuzione digitale classiche.

Un’occasione che tantissime aziende tra le più importanti colgono, così da ricevere i clienti all’interno di una propria piattaforma e non dover sottostare alle regole altrui.

Questo anche dopo l’ormai storica acquisizione da parte di Microsoft, per la quale Bethesda ha dovuto affrontare anche un certo numero di polemiche da parte della community.

Una manovra che ha fatto molto discutere all’epoca e che, ha svelato la casa di Redmond, è durata tantissimi anni prima di arrivare a compimento.

Mentre i titoli Bethesda erano disponibili su più piattaforme, tra cui anche Xbox Game Pass, non era mai stata abbandonata l’idea di supportare il launcher proprietario.

Almeno fino ad oggi, quando l’azienda ha comunicato che la piattaforma verrà smantellata in breve tempo. Da aprile, infatti, non sarà più funzionante.

La notizia arriva direttamente dal blog ufficiale, con un post dove viene spiegata la situazione, nonché cosa succederà da qui ad aprile, periodo nel quale il Bethesda.net Launcher non sarà più disponibile:

«Diremo addio al Bethesda.net Launcher quest’anno. Vorremmo ringraziarvi per il vostro supporto, ed assicurarvi che tutti i vostri giochi sono al sicuro.»

A partire da aprile, infatti, i giocatori PC saranno in grado di migrare la propria lista di giochi ed il Portafogli direttamente nel proprio account Steam.

Nelle FAQ pubblicate nel post in questione viene specificato che, ovviamente, non ci saranno problemi tecnici di alcun tipo per i propri titoli. Anche i salvataggi potranno essere salvati, mentre l’account Bethesda.net potrebbe continuare ad essere necessario per alcuni titoli.

Anche Fallout 76 continuerà a funzionare regolarmente. Per la gioia di Bethesda che continua ad essere soddisfatta del lavoro fatto.

Titolo che continua ad espandersi, letteralmente, con gli ultimi contenuti aggiuntivi di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

E The Elder Scrolls VI? Beh, bisognerà attendere parecchio, a quanto pare.