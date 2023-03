Bella Ramsey probabilmente sarà “invecchiata” per la seconda stagione di The Last of Us

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata alla fine, tanto che i fan sono già pronti a vivere le vicende della Stagione 2 in uscita nei prossimi mesi (sì, è ancora presto per parlare di una data di uscita).

La serie ha raccontato la storia del primo capitolo (che potete vivere anche nell’ottimo remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno mostrato una qualità fuori scala.

In attesa dell’edizione di The Last of Us in Blu-ray 4k con circa 3 ore di contenuti speciali, si inizia già a parlare della nuova stagione, la quale tratterà parte delle vicende della Part II.

Ora, dopo le ultime notizie circa il personaggio di Abby, sembra proprio che Bella Ramsey – interprete di Ellie – sarà “invecchiata” nei costumi, nel trucco e nei capelli, per la seconda stagione di The Last of Us.

Come riportato anche da PlayerStation, nel corso di un’intervista a THR allo showrunner Craig Mazin è stato chiesto come sarà impostato l’invecchiamento di Ellie nella seconda stagione, che si svolgerà dopo un salto temporale di diversi anni.

«Sappiamo cosa faremo in termini di costumi, trucco e capelli. Soprattutto, conosciamo lo spirito e l’anima dell’attrice. Ora ha 19 anni, la stessa età di Ellie in The Last of Us Part II… sarà diverso», ha spiegato Mazin.

E ancora: «Sarà diverso, proprio per il fatto che tutta la stagione sarà diversa, a volte radicalmente… Non sarà esattamente come nel gioco. Sarà lo spettacolo che Neil e io vogliamo realizzare».

Ricordiamo infatti che la seconda stagione di The Last of Us a quanto pare non coprirà tutta la Part II: i creatori della serie hanno confermato che ci saranno diverse stagioni aggiuntive.

La seconda stagione dell’adattamento dovrebbe in ogni caso vedere la luce tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, secondo la stessa Bella Ramsey. La prima si è conclusa una settimana fa e ha avuto ascolti sorprendentemente buoni per uno show di debutto HBO.

Infine sempre Ramsey aveva spiegato alcune settimane fa che, pur non avendo mai giocato al videogioco, era decisamente entusiasta di poter raccontare la storia di TLOU Stagione 2