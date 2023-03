The Last of Us Stagione 2 quando esce? Bella Ramsey rivela la finestra di lancio

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us si è conclusa con grande clamore da parte del pubblico, il quale è ora in attesa delle novità circa la Stagione 2.

Il primo ciclo di episodi ha raccontato la storia del capitolo originale della serie videoludica (che potete vivere anche nel remake PS5 su Amazon), ma gli occhi sono ora puntati su ciò che sarà.

In attesa dell’edizione di The Last of Us 4K UHD Blu-ray (con circa 3 ore di contenuti davvero speciali), Bella Ramsey ha lasciato intendere quando potremo vedere la Stagione 2.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, l’interprete di Ellie ha rivelato che la seconda stagione potrebbe essere lanciata alla fine del 2024 o all’inizio del 2025.

Parlando al Jonathan Ross Show, Ramsey ha reso noto che la prossima stagione dello show richiederà del tempo. «Ci vorrà un po’ di tempo. Penso che probabilmente gireremo alla fine di quest’anno, all’inizio del prossimo», ha spiegato la star. «Quindi probabilmente la vedrete alla fine del 2024, o all’inizio 2025».

Sebbene questa possa sembrare una lunga attesa per coloro che si sono appassionati alla serie, sembra una stima ragionevole per scrivere e girare una storia così lunga e stratificata come quella di The Last of Us Part II. Insomma, si tratta di tempo che i fan devono giocoforza tollerare per avere tra le mani un prodotto intenso e significativo come la Stagione 1.

Ricordiamo infatti che la seconda stagione di The Last of Us a quanto pare non coprirà tutta la Part II: i creatori della serie hanno confermato che ci saranno diverse stagioni aggiuntive.

Ma non solo: sempre Ramsey ha spiegato di recente che, pur non avendo mai giocato al videogioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di TLOU Stagione 2.

Infine, Craig Mazin e Neil Druckmann potrebbero giocare con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se e quando Abby Anderson apparirà nella serie.