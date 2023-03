The Last of Us Stagione 2 e non solo: già si pensa alla Stagione 3 (e oltre)

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è da poco arrivata alla sua naturale conclusione, sebbene ora già si parla delle stagioni successive.

La serie originale ha raccontato la storia del gioco (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), così come la seconda stagione racconterà gli eventi di TLOU Part II, ma con diverse sorprese.

Ora, dopo che gli showrunner hanno confermato che non vogliono assolutamente un recasting per il personaggio di Ellie, a quanto pare la Stagione 2 non sarà la fine dello show nella sua interezza.

Come riportato anche da Games Radar, la seconda stagione di The Last of Us non coprirà tutta la Part II: i creatori della serie hanno confermato che ci saranno diverse stagioni aggiuntive.

Ora che la puntata finale della prima stagione di The Last of Us è andata in onda, si è già iniziato a parlare della seconda stagione e di come adatterà la Part II.

La seconda stagione è già stata autorizzata e i creatori dello show hanno condiviso qualche dettaglio in più sulle (varie) stagioni che hanno in programma.

Parlando con GQ, Craig Mazin ha rivelato che non c’è modo che la Part II sia interamente coperta nella seconda stagione, come ha confermato anche Neil Druckmann, rivelando che ci sarà «più di una stagione».

Gli showrunner non hanno voluto rivelare se ciò significhi solo una terza stagione o potenzialmente anche qualcuna in più.

«Alcune delle cose che mi entusiasmano di più [nella Part II, n.d.R.] sono i cambiamenti che abbiamo discusso e vedere la storia prendere vita di nuovo in questa altra versione», ha spiegato Druckmann.

E ancora: «Penso che sia emozionante perché si concentra pesantemente su quelle sensazioni che hai avuto dal gioco, in modo nuovo». Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.

Restando in tema, alcune settimane fa Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al videogioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di TLOU Stagione 2.

Ma non solo: di recente i fan si sono riversati sui social per esprimere le loro preferenze per quanto riguarda la star che dovrebbe interpretare Abby.