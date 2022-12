Bayonetta Origins è solo l’inizio, la serie Platinum potrebbe essere eterna

Bayonetta Origins è stato uno degli annunci a sorpresa dei recenti The Game Awards 2022, e potrebbe essere solo il primo di una serie di nuovi episodi del franchise.

Dopo lo spettacolare terzo episodio di Platinum Games, che abbiamo recensito con le giuste lodi, la saga di Cereza potrebbe continuare ancora a lungo.

Nonostante Bayonetta 3 abbia rappresentato il finale di una trilogia ottima, i cui episodi sono sempre disponibili su Amazon, sembra che la saga non sia destinata a finire.

Di sicuro ci sarà un prequel, il suddetto Origins che si è mostrato a sorpresa durante i The Game Awards 2022 nel mare di annunci, ma secondo Hideki Kamiya c’è di più.

Il designer nipponico, che già aveva menzionato Bayonetta 4 in un’altra occasione, recentemente si è sbottonato ancora di più sulla sua voglia di espandere il franchise.

Come riporta The Gamer, Hideki Kamiya ha svelato recentemente che vorrebbe che la serie continuasse per sempre, se fosse per lui.

D’altronde sempre il terzo capitolo è stato un trionfo, ed è normale che Kamiya e Platinum non vogliano abbandonare presto il brand:

«Personalmente non riesco a concepire che la serie di Bayonetta finisca mai. Voglio realizzare un Bayonetta 4 e un Bayonetta 5, e ho intenzione di presentarli all’azienda. Parliamo spesso internamente di come potremmo realizzarne nove.»

Quello di Bayonetta è uno dei franchise già più longevi di Platinum Games, e potrebbe diventarlo ancora di più stando alle intenzioni dell’azienda.

Detto questo, Kamiya ha anche affermato che non vorrebbe mai “tradire” la fiducia dei giocatori con i prossimi giochi, che non saranno solo sequel.

Il successo del terzo capitolo ha senz’altro influito su questa percezione anche se, purtroppo, l’uscita del gioco è stata anche accompagnata da una polemica davvero grottesca nata dalla doppiatrice.

Ma i The Game Awards 2022 non hanno svelato solo Bayonetta Origins, perché annunci e trailer sono stati davvero tantissimi.