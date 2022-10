Bayonetta 3 è un trionfo, Hideki Kamiya ammette: «Sarò sempre in debito con Nintendo»

Dopo una lunga attesa, una delle esclusive Nintendo Switch più attese di sempre è finalmente disponibile sugli scaffali videoludici di tutto il mondo: stiamo naturalmente parlando di Bayonetta 3, l’ultima fatica di PlatinumGames.

Sebbene il titolo action abbia fatto parlare di sé più per via di alcune polemiche esterne al gioco stesso, fan e critica internazionale hanno apprezzato il terzo capitolo della serie, che si è dimostrato un autentico trionfo (lo trovate in sconto su Amazon).

Anche nella nostra video recensione vi abbiamo raccontato che Bayonetta 3 non solo è un capolavoro, ma è addirittura il miglior titolo mai realizzato da PlatinumGames: stando alle ultime parole di Hideki Kamiya, creatore della serie, sembra che Nintendo abbia giocato un ruolo molto importante per la realizzazione di questo titolo.

I fan sono già consapevoli che il secondo capitolo è stato possibile solo grazie alla casa di Super Mario, che si è offerta di pubblicarlo quando altri competitor come Microsoft e Sony avevano invece rifiutato: in un’intervista rilasciata a Famitsu (via Nintendo Everything), lo storico autore ha ammesso di essere estremamente grato a Nintendo per questa opportunità, svelando qualche interessante retroscena sulla sua creazione.

L’intervista ha infatti coinvolto anche il producer di Nintendo Makoto Okazaki, che ha svelato come la casa di Kyoto avesse già intenzione di realizzare port dei primi due capitoli, prima ancora che arrivasse una proposta ufficiale da PlatinumGames.

Dato che le vendite del secondo episodio erano state molto incerte, pare che la casa di Kyoto avesse ancora qualche dubbio sull’opportunità di realizzare Bayonetta 3, ma è stato lo stesso Kamiya a renderlo possibile:

«Abbiamo ricevuto un appassionante video messaggio da Kamiya-san su questo gioco. Personalmente, credo sia stata la spinta finale che ha permesso di renderlo realtà».

Kamiya avrebbe dunque impiegato molte energie per rendere Bayonetta 3 possibile, apprezzando la disponibilità di Nintendo e il supporto ricevuto durante tutta la fase di produzione, al punto da essersi spinto a fare una clamorosa ammissione:

«Non esagero quando dico che sarò per sempre in debito con Nintendo».

PlatinumGames non ha dunque voluto nascondere che se Bayonetta 3 è realtà è soprattutto merito non solo di Hideki Kamiya, ma anche di Nintendo che ha scelto di credere fortemente in questo progetto.

Una partnership davvero importante e un retroscena molto piacevole da raccontare per i fan, che serve anche ad oscurare le spiacevoli polemiche sul doppiaggio internazionale: nonostante Hellena Taylor, la voce originale di Cereza, abbia ammesso di aver omesso informazioni importanti nella sua denuncia, ha continuato ad insistere per chiedere il boicottaggio del gioco, domandando ai suoi fan di sostenere invece… una no-profit antiabortista.