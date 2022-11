Bayonetta 4 menzionato per la prima volta da Kamiya: “sarà inaspettato”

Hideki Kamiya si è sfogato su Twitter, menzionando per la prima volta Bayonetta 4 con i suoi soliti modi.

Dopo l’esplosivo terzo capitolo, che trovate su Amazon al miglior prezzo, la saga di Platinum Games non ha ufficialmente uno sviluppo futuro.

Anche perché Bayonetta 3 ha richiesto uno sviluppo veramente lunghissimo, con delle motivazioni spiegate di recente, ed è davvero difficile immaginare Bayonetta 4.

Il titolo potrebbe anche avere dei DLC, come qualcuno ha scoperto a quanto pare di recente, ma il franchise non sarebbe finito.

Bayonetta 4 non esiste, nessuno l’ha annunciato e Nintendo non ne ha mai fatto sapere nulla, ma Hideki Kamiya l’ha menzionato di recente.

Come hanno riportato alcuni utenti su Resetera, il designer di Platinum Games ha scambiato quattro chiacchiere con i fan di Bayonetta 3 su Twitter.

Il finale del terzo capitolo è, come dire senza fare troppi spoiler, abbastanza perentorio per alcune cose.

I fan hanno quindi cominciato a discutere su come il franchise potrebbe riprendere la sua storia, e in questa discussione si è inserito proprio Hideki Kamiya.

E, a quanto pare, c’è possibilità perché Bayonetta 4 possa esistere e avere un senso:

«Non pensavo affatto che fosse inaspettato, ma sembra che il finale di Bayo 3 non sia stato compreso correttamente da tutti, quindi penso che Bayo 4 sarà uno sviluppo inaspettato per tutti. Dopotutto, quando uscirà Bayo 4, sono sicuro che ci saranno persone che diranno: “L’hai aggiunto come ripensamento”, quindi lo dirò ora…»

Il ripensamento in questione riguarda il destino di alcuni personaggi importanti che, sempre senza voler fare troppi spoiler, non sembrava fino ad ora poter avere possibilità di essere messo in discussione.

Nel frattempo Bayonetta 3 è comunque un trionfo, e proprio Hideki Kamiya ha dichiarato di recente che sarà per sempre in debito con Nintendo per averlo potuto fare.

Anche se, purtroppo, l’uscita del gioco è stata anche accompagnata da una polemica davvero grottesca nata dalla doppiatrice.